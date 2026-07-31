Niknuo najveći kip Djevice Marije u Europi: "Duboko smo impresionirani"

54 i pol metra - toliko je visok najveći europski kip Djevice Marije, ujedno i drugi najveći svjetski kip.

Sagrađen je u Poljskoj, u jednom od najsiromašnijih sela.

Najveći europski kip Djevice Marije - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"To je najviši kip Djevice Marije u Europi. U Aziji postoji jedan koji je nekoliko metara viši, ali se mjeri drugačije jer stoji na nasipu na brdu", rekao je izvršni direktor tvrtke Wysowa Mosty, glavnog izvođača radova na spomeniku, Tomasz Dziurny.

Posebnost kipa nije samo u visini nego i u konstrukciji jer će posjetitelji moći ući u njega. "Ovdje imamo posla s potpuno armiranobetonskom konstrukcijom i likom Marije te krunom, koja služi kao promatračka terasa", objasnio je Dziurny.

Najveći europski kip Djevice Marije - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Službeno otvaranje je tek na Veliku Gospu, ali turisti su već oduševljeni.

"Iskustvo je fantastično. Duboko smo impresionirani i stvarno nam se sviđa i sama skulptura i način na koji je mjesto uređeno", rekla je turistkinja Marta Frankiewicz.

Najveći europski kip Djevice Marije - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Pa, kada smo dolazili prvo sam pomislio: 'Stoji li tamo Buda?' Ali pretpostavljam da u Poljskoj nije bilo kipa Bude, jer su veliki katolici. Onda sam vidio da je to Djevica Marija i rekli smo: 'Moramo stati'", rekao je turist.

"Bolje je potrošiti novac na nešto ovakvo nego na druge gluposti. Vjerujem, nosim to u srcu. Potpuno sam za to", poručio je turist Krzysztof Torchalski.

Najveći europski kip Djevice Marije - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Poljska posljednjih godina bilježi sve veći pad broja vjernika pa se nadaju da će ovaj kip privući hodočasnike i vratiti vjeru ljudima.

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