Raste broj poginulih migranata, izbili žestoki sukobi s policijom: Eskaliralo između Španjolske i Italije

Najmanje 57 osoba poginulo je na granici između Maroka i španjolske enklave Ceute tijekom ulaska 60.000 migranata u Španjolsku, izvijestile su lokalne vlasti. Španjolska vlada je priopćila da se u petak više od 48.300 migranata vratilo u Maroko.

Zbog razmjera krize u Ceuti, gdje živi oko 84.000 stanovnika, raspoređene su postrojbe španjolske vojske, uz više od 400 dodatnih pripadnika Nacionalne policije i Civilne garde.

Stotine ljudi i dalje pokušavaju ući u Ceutu plivajući ili obilazeći morski lukobran koji razdvaja Maroko od španjolske enklave.

Na graničnom području zabilježeni su sukobi između skupina migranata i marokanskih sigurnosnih snaga, uključujući bacanje kamenja i pokušaje probijanja graničnih prepreka.

Premijer Pedro Sánchez, koji je u petak posjetio Ceutu, ocijenio je da je riječ o "žalosnoj povredi teritorijalnog integriteta Španjolske i njezinih granica" te poručio da će država iskoristiti "sve raspoložive instrumente" kako bi zajamčila sigurnost građana i ubrzala postupke repatrijacije osoba koje su nezakonito ušle u zemlju.

Predsjednik Ceute je pozvao Madrid na hitno i odlučno djelovanje, istaknuvši da je među stanovnicima prisutan osjećaj nesigurnosti, zabrinutosti i napuštenosti.

U samom gradu, koji se prostire na nešto više od 18 četvornih kilometara, što je otprilike veličina hrvatskog grada Makarske, mnoge su trgovine zatvorene iz opreza.

Stanovnici govore o "rijekama ljudi" na ulicama i dosad nezabilježenom pritisku na humanitarne službe.

Kriza je izazvala i oštre političke reakcije oporbe u Španjolskoj, pri čemu desna Narodna stranka (PP) i Vox optužuju vladu za neadekvatan odgovor na stanje na granici.

Italija obustavlja šengenski režim sa Španjolskom

Italija je u petak objavila da obustavlja šengenski režim sa Španjolskom kao odgovor na masovni priljev migranata u španjolsku enklavu Ceutu iz susjednog Maroka.

Italija nema kopnenu granicu sa Španjolskom, ali mjera će utjecati na ljude koji putuju avionom ili brodom između dvije zemlje.

Talijansko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je i da je s Parizom dogovorilo jačanje kontrola duž francusko-talijanske kopnene granice.

Kritičari desničarske vlade premijerke Giorgie Meloni smatraju taj potez simboličnom gestom usmjerenom prema domaćoj političkoj publici, bez dokaza da su migranti u Ceuti imali ikakvu namjeru krenuti prema Italiji.

Odluka o suspenziji Schengena donesena je nakon što je Španjolska izjavila da je preokrenula navalu migranata u svoju enklavu u Sjevernoj Africi, pri čemu se većina od više od 50.000 ljudi koji su prešli granicu dobrovoljno vratila.

Koalicija Georgie Meloni, koja je došla na vlast 2022. obećavajući smanjenje ilegalne imigracije, suočila se s jakim pritiskom nove krajnje desničarske stranke koju predvodi bivši general vojske Roberto Vannacci, čija je antimigrantska retorika odjeknula kod dijela birača.

S migracijama koje ponovno dominiraju naslovima, vlada nastoji pokazati čvrst stav o sigurnosti granica, ističe Reuters. Protivnici s lijevog centra optužili su je da se priklanja populističkoj agendi.