Ne popušta toplinski val, temperature će dosezati 40 stupnjeva: Meteorolog otkrio što nas čeka

Vikend donosi nastavak toplinskog vala, ali čini se da to još neće biti i vrhunac. Pred nama su vrlo vrući dani s temperaturom u mnogim mjestima iznad 35, a ponegdje i do 40 stupnjeva. Pravo osvježenje moguće je tek sljedeći vikend, ali ni to još nije sigurno.

Subotnje će jutro početi sunčano i vedro u cijeloj zemlji. Prema podnevu polako će stizati malo oblaka na zapad Hrvatske, uz cijelu granicu sa Slovenijom, no to će biti samo visoki, tanki i prozirni oblaci. Vjetar će biti slab, jedino će u Srijemu, Baranji i Podravini nakon 8 sati blago jačati na umjeren.

Najniža dnevna temperatura i neće biti tako niska - na Jadranu oko 26, a u nizinama unutrašnjosti od 18 do 20 stupnjeva. Jedino će u gorju biti ugodnije, u ranim satima oko 15 stupnjeva. Ipak, posvuda možemo očekivati nagli rast temperature pa će već rano postati vruće.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj ostaje sunčano, samo uz malu do umjerenu naoblaku. Pritom postoji vrlo mala mogućnost za kratak pljusak uz samu slovensku granicu. Bit će još toplije nego u petak, s temperaturom između 35 i 37 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će pretežno vedro i vrlo vruće, od 36 do 38 Celzijevih stupnjeva. Pritom će biti i malo vjetrovitije. Ponovno će puhati slab do umjeren i topao vjetar s jugoistoka.

U Istri, Primorju i gorju bit će sunčano i vrlo vruće, ali, za razliku od petka, uz malo oblaka. Pritom će u Gorskom kotaru i na sjeveru Istre lokalno biti i kraćih pljuskova, osobito uz slovensku granicu.

Na obali će puhati slab do umjeren maestral, a temperatura će biti između 35 i 39 stupnjeva. U Lici i Gorskom kotaru bit će od 33 do 35 stupnjeva.

U Dalmaciji će u subotu biti slično kao u petak - uglavnom vedro i vrlo vruće. Poslijepodne će u unutrašnjosti biti malo oblaka. Oko podneva vjetar će okrenuti na slab do umjeren maestral, koji će barem malo ublažiti vrućinu. Danju će biti između 33 i 37, a u Zagori i do 40 stupnjeva.

Temperatura mora je između 25 i 28 stupnjeva, nekima ugodna za kupanje, a nekima već i pretopla. U svakom slučaju, očekujemo daljnje zatopljenje.

Toplinski val nastavlja se i sljedeći tjedan. Štoviše, od utorka će vjerojatno još malo zatopliti. Pritom ostaje sunčano, većinom i vedro, sa slabim vjetrom i neugodno toplim noćima, osobito u većim gradovima.

I na obali ostaje sunčano i vrlo vruće. Međutim, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije i dalje su mogući kraći poslijepodnevni pljuskovi.

Vrijeme idućih dana

Vjetar će ovih dana mijenjati smjer. U nedjelju će biti malo jače bure, osobito pod Velebitom, a početkom sljedećeg tjedna puhat će slabo jugo. Temperatura će noću biti između 25 i 28, a danju od 35 do 40 stupnjeva.

Dakle, nema popuštanja vrućine, i to najmanje još sedam dana, a vjerojatno i dan-dva dulje. Noći su na Jadranu već postale neugodno tople, a uskoro će takve biti i u unutrašnjosti.

Danju će temperatura u većini Hrvatske biti između 35 i 40 stupnjeva, no lokalno je moguć i stupanj-dva više od toga. Pljuskovi su sljedećih dana mogući, ali bit će rijetki, i to uglavnom u Gorskom kotaru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije.