Izgubila je od Trumpa, a sada je najavila: "Razmišljam o tome"

Harris, koja se pojavila na sastanku National Action Networka, organizacije za zaštitu građanskih sloboda velečasnog Ala Sharptona, izravno je upitana hoće li se ponovno kandidirati.
"Mogla bih, mogla bih. Razmišljam o tome, razmišljam o tome", rekla je Harris, dok su okupljeni na događanju u New Yorku odgovorili pljeskom.
Harris je dodala da bi razmotrila moguću kandidaturu u kontekstu toga tko bi 2028. godine mogao obavljati najbolji posao kao predsjednik "američkog naroda". Harris, koja je bila potpredsjednica u administraciji Joea Bidena, izgubila je u predsjedničkoj utrci 2024. godine od Donalda Trumpa, koji je osvojio i ukupni broj glasova i Elektorski kolegij.
Harris je prethodno obavljala dužnost američke senatorice i glavne državne odvjetnice u Kaliforniji, među ostalim dužnostima.
Godine 2020. neuspješno je pokušala osvojiti predsjedničku nominaciju Demokratske stranke.
2028. godine Harris bi se mogla suočiti s izazovima među glasačima koji su dali naslutiti u anketama da žele vidjeti nove čelnike u Demokratskoj stranci nakon što je Harris izgubila od Trumpa.
Na konvenciji National Action Networka sudjelovalo je više potencijalnih demokratskih kandidata, uključujući i guvernera Pennsylvanije Josha Shapira, bivšeg ministra prometa Petea Buttigiega i guvernera Illinoisa JB-a Pritzkera.