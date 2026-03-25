Šef ukrajinske Rade: "Naše iskustvo borbe nisu teorije iz udžbenika, nego krv, željezo i pobjeda nad strahom"

Ukrajina u Europskoj uniji, NATO-u i Inicijativi triju mora (3SI) ne bi bila teret, poručio je predsjednik Vrhovne Rade Ruslan Stefančuk na parlamentarnom samitu Inicijative u Zagrebu, pozivajući sudionike da se "ne boje Ukrajine".

"Danas je Ukrajina moćni centar u kojem je koncentrirano najnaprednije iskustvo ratovanja u svijetu. Naši heroji znaju zaustaviti takozvanu drugu vojsku svijeta ... Zato Ukrajina u Europskoj uniji, NATO-u i 3SI-u (ne bi bila) dodatan teret. Ne bojte se Ukrajine i ne plašite druge Ukrajinom", poručio je Stefančuk u svom uvodnom izlaganju na samitu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Dodao je da su članstva u Uniji i NATO-u "upravo ishod za kojim moja Ukrajina tako snažno žudi".

Ukrajina je dobila status kandidata za EU u lipnju 2022., nekoliko mjeseci nakon ruske invazije.

Jedan od uvjeta koje je za završetak rata u Ukrajini postavio ruski predsjednik Vladimir Putin uključuje da se zapadni čelnici obvežu napismeno da će prestati širiti NATO dalje na istok. Također traži i ukidanje dijela sankcija.

Sprječavanje pridruživanja Kijeva NATO-u jedan je od glavnih razloga koji Kremlj navodi i za pokretanje napada na susjednu Ukrajinu u veljači 2022.

Stefančuk je svoju zemlju opisao kao "pouzdana oklopna vrata našeg zajedničkog europskog doma".

"Naše iskustvo borbe nisu teorije iz udžbenika, nego krv, željezo i pobjeda nad strahom. To je jamstvo da će tri mora (Baltičko, Jadransko, Crno) ostati mora slobode, a ne unutarnje vode nekog diktatora", rekao je, što se odnosilo na ruskog predsjednika.

Također, rekao je da između Baltika, Jadrana i Crnog mora nisu samo "prometni koridori", već da onuda prolazi "kralježnica nove slobodne Europe", koja se ispituje tenkovima, projektilima i pokušajima da nas se vrati "u mračna doba carstva".

Međutim, naglasio je da je Ukrajini i dalje potrebna snažna potpora zapada.

"Nije pitanje kako zaustaviti rat, nego kakav ćemo svijet izgraditi sutra. Ako se zlo ne kazni, vratit će se. Ako se agresor ne zaustavi, ići će dalje. Ako pravda ne pobijedit, svi ćemo izgubiti", kazao je Stefančuk.

Naglasio je da je Rusiju potrebno brzo i pravedno kazniti te ponovio da se njena zamrznuta imovina treba iskoristiti za obnovu Ukrajine.

Dodao je da svijet ne smije oklijevati jer će agresor oklijevanje smatrati slabošću i pozivnom na daljnju agresiju.

"Znam da neki Europljani osjećaju zamor od rata. Zamor je nešto za što mi Ukrajinci ni ne znamo da postoji. Mi nemamo zamor, već bijes i vjeru. Nemojte dopustiti da taj zamor postane poraz. Hajdemo biti veliki. nemojmo se bojati biti europski lideri", poručio je.

Inicijativa Triju mora započela je 2015. kao hrvatsko-poljski projekt, a danas okuplja trinaest članica Europske unije smještene između triju mora i strateške partnere - Europsku komisiju, Sjedinjene Države, Njemačku, Tursku, Španjolsku i Japan. U utorak i srijedu u Zagrebu se okupio dio dužnosnika parlamenata tih država.