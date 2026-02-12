Starmer u problemima: Sve je bliže rubu, prijeti mu poznati lik s krajnje desnice

Britanski premijer Keir Starmer suočava se s najvećim testom od dolaska na vlast jer mu i iz vlastite stranke i iz oporbe rade pritisak nakon afere vezane uz imenovanje Petera Mandelsona za britanskog veleposlanika u SAD-u unatoč njegovim poznatim vezama sa seksualnim predatorom Jeffreyjem Epsteinom.

Škotski laburistički lider Anas Sarwar najviši je dužnosnik u Laburističkoj stranci koji je javno pozvao Starmera na ostavku.

Na izvanrednoj konferenciji za medije u Glasgowu rekao je da “ova distrakcija mora prestati i vodstvo u Downing Streetu mora se promijeniti” i upozorio da su dolazeći svibanjski izbori u Škotskoj izuzetno važni te da bi Starmerov ostanak na premijerskoj funkciji mogao ozbiljno naštetiti šansama laburista u borbi protiv Škotske nacionalne stranke (SNP) i Reformističke stranke.

Unatoč unutarnjem pritisku, Starmer je jasno poručio da neće podnijeti ostavku.

“Poslije svih borbi koje sam vodio da bih imao priliku promijeniti našu zemlju, nisam spreman povući se ni od svog mandata ni od odgovornosti prema svojoj zemlji, niti da bacim zemlju u kaos kao što su to drugi činili,” rekao je premijer i apelirao na jedinstvo stranke.

"Pogriješio sam"

Downing Street je istaknuo da premijer uživa punu podršku kabineta, uključujući ministricu financija Rachel Reeves i ministricu vanjskih poslova Yvette Cooper.

Međutim, Starmer je već izgubio ključne suradnike: šef kabineta Morgan McSweeney podnio je ostavku, a dan kasnije direktor za komunikacije Tim Allan rekao je da se povlači kako bi omogućio “gradnju novog tima u No 10.”

Starmer je priznao da je njegova odluka o imenovanju Mandelsona bila pogrešna: “Jasno sam rekao da žalim zbog odluke da imenujem Petera Mandelsona. Ispričao sam se žrtvama i to je ispravno učiniti.”

“Epsteinove žrtve preživjele su traumu koju većina nas jedva može zamisliti, i morale su je ponovno preživljavati. Žao mi je, žao mi je za ono što vam je učinjeno, žao mi je što su mnogi moćni ljudi zakazali, žao mi je što sam vjerovao Mandelsonovim lažima i imenovao ga.”

On je također kritizirao sigurnosne službe zbog neotkrivanja svih povezanosti Mandelsona s Epsteinom: “Da sam tada znao ono što sada znam, nikada ga ne bih imenovao.”

Farage se priprema za izbore

Dok Starmer pokušava stabilizirati svoje vodstvo, Nigel Farage mobilizira svoje reformiste.

Pred oko 2.000 ljudi u Birminghamu, Farage je rekao: “Ovo je 'ratna' pozicija pred opće izbore" i najavio je predstavljanje svoje vlade u sjeni i prijem novih kandidata, uključujući bivše konzervativne ministre poput Suelle Braverman i Roberta Jenricka.

Farage je naglasio da Reform UK više nije “stranka jednog čovjeka” i da je spreman za nadolazeće izbore: “Borimo se jer želimo i trebamo ponosnu, neovisnu zemlju koja stoji na vlastitim nogama. Unutar mjesec ili dva bit ćemo spremni, svakako spremniji od svih ostalih.”

Pritisak na Starmera dodatno se povećava kako se priprema objavljivanje desetaka tisuća e-mailova i dokumenata vezanih uz Mandelsonovu nominaciju, za koje premijer tvrdi da će dokazati da je Mandelson lagao o svojim vezama s Epsteinom.

Starmer i McSweeney dijelom pripisuju krivnju sigurnosnim službama za neprovjeravanje Mandelsonovih tvrdnji, što su kasnije razotkrili tzv. Epsteinovi dokumenti.

Ova višeslojna kriza – unutarnji izazov unutar Laburističke stranke, skandal u vezi Mandelsona i prijetnja Farageovih reformista – stavlja premijera pred ključni test njegove odlučnosti i sposobnosti da vodi stranku i zemlju kroz turbulentno razdoblje.

Dok se pripremaju opsežne objave dokumenata i Starmer nastavlja javno odgovarati za svoje odluke, britanska politika ulazi u fazu visokog rizika, s mogućim prijevremenim izborima i dubokim političkim posljedicama u Škotskoj i širom zemlje.