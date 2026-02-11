Do većeg grada imaju 34 kilometra, a ostali su bez autobusnih linija: "Škola, doktor, posao, svima treba"

Stanovnici Muća suočeni su s ozbiljnim problemom prometne odsječenosti nakon što je ukinuto pet ključnih autobusnih polazaka – od ranih jutarnjih do večernjih sati. Riječ je o mjestu udaljenom svega 34 kilometra od Splita, s 17 naselja i nešto manje od četiri tisuće stanovnika, od kojih su gotovo svi životno vezani uz grad.

Na liniji Split – Drniš sada prometuju tek četiri polaska, a Muć je ostao bez termina koji su mnogima bili jedina veza s liječnicima, školama i radnim mjestima.

"Najčešće u doktora, kao i moj muž. Onkološki je bolesnik, treba mu svako malo… evo jutros je išao. Znači treba mu autobus, a gdje će on tako bolestan stajati i čekati kad autobusa sada nema?", pita se mještanka Marija.

Dragan iz Muća upozorava na problem radnika koji putuju u Split.

"Čujem žene koje idu na posao ujutro… mora ići u četiri sata da bi stigla na posao u osam. Dođe u pet, pa što će raditi do osam? Može šetati ili otići na kavu", kaže.

Bez javnog prijevoza svakodnevica postaje gotovo neizdrživa.

"Škola, doktor, posao – svi su vezani za Split. Jednostavno je potreban autobus", poručuje Milka.

Nediljko dodaje da za običan pregled mora krenuti u šest ujutro iz Ogorja, a povratak je tek u 14.30.

Problem je nastao jer je isti autobus prolazio kroz šibensko-kninsku općinu Ružić, čijem su vodstvu računi splitskog Prometa postali previsoki.

Načelnik Ružića Josip Sučić (MOST/DP) kaže kako su morali raskinuti ugovor.

"Imamo 35 tisuća eura mjesečnih prihoda, a 15 tisuća eura trebali bismo plaćati subvenciju prijevoza za učenike i radnike. Uz suglasnost Općinskog vijeća donio sam odluku da raskinemo tako nepovoljan ugovor", ističe Sučić.

Muć je tako postao kolateralna žrtva financijskog spora između prijevoznika i susjedne općine.

Rješenje bi trebala donijeti nova mreža autobusnih linija na razini županije.

