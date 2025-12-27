Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
2025. GODINA

Godinu dana napetosti u susjedstvu: Vučić je uzdrman, a gubici se samo nižu

Piše Hina, 27. prosinca 2025. @ 07:57 komentari
Prosvjedi u Srbiji - 4
Prosvjedi u Srbiji - 4 Foto: DNEVNIK.hr
Godina na izmaku za Srbiju je bila obilježena prosvjedima, porastom represije, stagnacijom u pristupanju Europskoj uniji i krizom s NIS-om.
Najčitanije
  1. Tanker, ilustracija
    Drama u Perzijskom zaljevu

    Iran zaplijenio tanker i uhitio stranu posadu: Zaplijenili gorivo u vrijednosti od pet milijuna dolara
  2. Naftna industrija
    Energetika

    Ovo će odjeknuti i u Hrvatskoj: Srpska ministrica potvrdila tko pregovara o kupnji NIS-a
  3. Hitna pomoć i policija, ilustracija
    Kod Našica

    Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Veliki sudar u Japanu: Sudjelovalo više od 50 automobila
U JAPANU
Stravične sene s autoceste, sudarilo se više od 50 vozila: Automobili u plamenu, ima i poginulih
Nestala žena kod Varaždina
POLICIJA MOLI POMOĆ
Nestala žena (75): Traži ju policija, HGSS, mještani i obitelj...
Opozvan bjelovarski Čaj plućnjak u listu, od 50 grama
JAVLJA HAPIH
Budite na oprezu! Povlači se jedna vrsta čaja koji koristimo kao lijek
Jake eksplozije odjekuju Kijevom, vlasti upozoravaju na ruske projektile
NAPAD NA CIJELU ZEMLJU
Žestoki udari na Kijev, Poljska digla avione: "Ostanite u skloništima!"
Srbija u 2025: Godina studentskih prosvjeda i uzdrmanog Vučića
2025. GODINA
Godinu dana napetosti u susjedstvu: Vučić je uzdrman, a gubici se samo nižu
Hoće li 2026. donijeti kraj inflaciji? Potražnja veća od proizvodnje i dalje će diktirati rast cijena
Analiza ekonomskog stanja
Hoće li 2026. donijeti kraj inflaciji? Potražnja veća od proizvodnje i dalje će diktirati rast cijena
Zaplijenjeni tanker kod Qeshma postaje vlasništvo iranske države
Drama u Perzijskom zaljevu
Iran zaplijenio tanker i uhitio stranu posadu: Zaplijenili gorivo u vrijednosti od pet milijuna dolara
Srpska ministrica potvrdila: MOL u pregovorima za kupnju NIS-a
Energetika
Ovo će odjeknuti i u Hrvatskoj: Srpska ministrica potvrdila tko pregovara o kupnji NIS-a
Peteročlana obitelj kod Našica otrovala se ugljikovim monoksidom
Kod Našica
Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
U tijeku potraga na istoku Hrvatske! Nestao je Marko (11): "Pomozite nam da ga vratimo njegovoj obitelji"
živ i zdrav
Sretan završetak potrage u Baranji! Marko (11) je pronađen: "Čuli su njegove povike u pomoć"
Zelenski vidi prijetnju novog ruskog napada iz Bjelorusije
Putinovi saveznici
Zelenski upozorio na prijetnju iz europske države: "Predaju svoj suverenitet u korist ruskih agresivnih ambicija"
Neobična scena u katedrali u Kölnu: Vjernici zatečeni, redari brzo intervenirali
neobičan ples
VIDEO Neobična scena u katedrali na polnoćki! Vjernici u šoku, redari brzo intervenirali: "Imao je zlatnu masku, plašt..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
U tijeku potraga na istoku Hrvatske! Nestao je Marko (11): "Pomozite nam da ga vratimo njegovoj obitelji"
živ i zdrav
Sretan završetak potrage u Baranji! Marko (11) je pronađen: "Čuli su njegove povike u pomoć"
Peteročlana obitelj kod Našica otrovala se ugljikovim monoksidom
Kod Našica
Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
Zaplijenjeni tanker kod Qeshma postaje vlasništvo iranske države
Drama u Perzijskom zaljevu
Iran zaplijenio tanker i uhitio stranu posadu: Zaplijenili gorivo u vrijednosti od pet milijuna dolara
show
Stjepan Vukadin podijelio blagdanske fotografije s obitelji
idilični prizori
Chef Vukadin raznježio fotkama s lijepom suprugom i djecom: ''Kao med su!''
Domenica sasvim iskreno o dugogodišnjem dečku Ivanu
idu li pred oltar?
Domenica o partneru odvjetniku s kojim je već 15 godina: ''To mu jedino ne opraštam!''
Marko Perković Thompson najavio koncert u Rijeci
fanovi oduševljeni
Thompson se oglasio uoči koncerta u Areni Zagreb, objavio je uzbudljivu vijest!
zdravlje
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Sirup od lovora protiv kašlja: Jednostavan, ali moćan lijek
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Jednostavan, ali moćan lijek
zabava
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Jao…
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Urnebesno
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Naručila božićni vijenac s interneta, a ono što je dobila do suza je nasmijalo publiku
Urnebesno
Naručila božićni vijenac s interneta, a ono što je dobila do suza je nasmijalo publiku
tech
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
U potpunosti isti
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
Pet više nije dovoljno? Znanstvenici tvrde da ljudi imaju čak i više od 30 osjetila
Zanimljivo
Pet više nije dovoljno? Znanstvenici tvrde da ljudi imaju čak i više od 30 osjetila
Promjena koja se neće svima svidjeti: Evo što više nećete moći raditi na Instagramu
Ograničenje
Promjena koja se neće svima svidjeti: Evo što više nećete moći raditi na Instagramu
sport
Real Madrid uljepšao Božić Martinu Baturini: Donešena odluka koja se dugo čekala
Odbrojavanje počinje
Real Madrid uljepšao Božić Martinu Baturini: Donešena odluka koja se dugo čekala
Luka Suton katapultirao Dinamo s pet komada u mreži
SJAJNA UTAKMICA U RIJECI
Luka Suton katapultirao Dinamo s pet komada u mreži
Kažete Hrvatska nema napadača? Pa jedan je ponovno među deset najboljih u Europi!
KAKVA GODINA
Kažete Hrvatska nema napadača? Pa jedan je ponovno među deset najboljih u Europi!
tv
MasterChef: Selma Karić u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
PRIJATELJSTVO!
Selma nakon odlaska iz natjecanja otkrila: "Što MasterChef sastavi, to nitko ne rastavi!"
MasterChef: Posljednje mjesto u polufinalu MasterChefa zauzeo Otto Grundmann!
ODBROJAVANJE!
Posljednje mjesto u polufinalu MasterChefa zauzeo Otto Grundmann!
MasterChef: Je li Selmu ova greška koštala MasterChefa? "Znam kakvu sam glupost napravila!"
GUBITAK KONCENTRACIJE
Je li Selmu ova greška koštala MasterChefa? "Znam kakvu sam glupost napravila!"
putovanja
Gotovo uz glavnu cestu: Tajni bunker JNA za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
U odličnom stanju
Gotovo uz glavnu cestu: Ogromni tajni bunker JNA-a za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
Jeste li znali: Zašto nikada ne bismo trebali popiti "jednu ljutu" prije jela?
Živjeli!
Jeste li znali: Zašto nikada ne bismo trebali popiti "jednu ljutu" prije jela?
Do 1000 eura za kilogram: Divlje "povrće" koje uspijeva i u Hrvatskoj postaje sve traženije među gurmanima
Najskuplje na svijetu...
Do 1000 eura za kilogram: Divlje "povrće" koje uspijeva i u Hrvatskoj postaje sve traženije među gurmanima
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Kina preuzima vodeću ulogu u proizvodnji i izvozu automobila – loše vijesti za Europu, ali i za samu Kinu
nema pobjednika
Kina preuzima vodeću ulogu u proizvodnji i izvozu automobila – loše vijesti za Europu, ali i za samu Kinu
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
lifestyle
Zagreb špica: Traperice u zimskim street style izdanjima tri djevojke
NEMAJU KONKURENCIJE
Tri gracije iz Zagreba potvrdile koje su hlače najtraženije, bilo ljeto ili zima
Mala crna haljina hit je u Dubrovniku za blagdane 2025.
Potvrdile ove fotografije
Ovo je najpopularnija haljina u Dubrovniku za blagdane – s njom se nikad ne griješi
Blagdanski stolovi čitateljica Zadovoljne 2025.
DALE SU SI TRUDA
Pogledajte kako su naše čitateljice uredile svoje blagdanske stolove
sve
Stjepan Vukadin podijelio blagdanske fotografije s obitelji
idilični prizori
Chef Vukadin raznježio fotkama s lijepom suprugom i djecom: ''Kao med su!''
Real Madrid uljepšao Božić Martinu Baturini: Donešena odluka koja se dugo čekala
Odbrojavanje počinje
Real Madrid uljepšao Božić Martinu Baturini: Donešena odluka koja se dugo čekala
Zagreb špica: Traperice u zimskim street style izdanjima tri djevojke
NEMAJU KONKURENCIJE
Tri gracije iz Zagreba potvrdile koje su hlače najtraženije, bilo ljeto ili zima
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene