Analiza ekonomskog stanja

Hoće li 2026. donijeti kraj inflaciji? Potražnja veća od proizvodnje i dalje će diktirati rast cijena

Piše Marko Biočina/DNEVNIK.hr, 26. prosinca 2025. @ 20:11
Rekordna potrošnja, unatoč inflaciji, potražnja unatoč cijenama nekretnina - situacija se ni u 2026., čini se, neće puno promijeniti.
