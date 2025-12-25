Ministrica potvrdila: MOL u pregovorima za kupnju NIS-a

Rafinerija Naftna industrija Srbije (NIS), slijedom sankcija SAD-a, ne može primati sirovu naftu od 9. listopada kada su stupile na snagu sankcije Sjedinjenih Država i toj tvrtki u Srbiji, zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Ured za kontrolu inozemne imovine američkog ministarstva financija (OFAC) izdao je novu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS), kojom se dopuštaju pregovori o prodaji ruskog udjela sa produženim rokom do 24. ožujka, ali istodobno nije ovlastio NIS da posluje u tom razdoblju.

Washington traži potpun izlazak ruskih dioničara iz kompanije, ali su se pregovori o potencijalnoj prodaji otegnuli, pa je rafinerija NIS-a 25. studenog prestala s radom. Srpske vlasti tvrde da je opskrba derivatima osigurana do 25. siječnja.

Sada je srpska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović kazala da su u tijeku pregovori ruskih dioničara s kompanijom MOL za kupovinu NIS-a, javlja Blic.

Da je na pomolu rješenje naftne krize u Srbiji odnosno da bi mađarski MOL trebao preuzeti većinski, ruski udio u vlasništvu nad Naftnom industrijom Srbije, već je ranije izvijestio Dnevnik Nove TV, koji je doznao da su tijekom vikenda trajali razgovori na relaciji Budimpešta - Beograd - Moskva.

S obzirom na to da je zbog sankcija ispaštao JANAF koji nije mogao transportirati naftu u rafineriju u Pančevu, pitanje je što to znači za hrvatske interese, a o tome je za Dnevnik Nove TV govorio je energetski stručnjak Davor Štern.

"I Rusi daju podršku"

"U tijeku su pregovori ruskih dioničara koji su većinski vlasnici u NIS-u s mađarskom kompanijom MOL o izlasku ruskog vlasništva iz NIS-a, a to je zahtjev američke vlade da bi se stvorili uvjeti za skidanje sankcija", kazala je Đedović Handanović.

"NIS se povodom toga i obratio Uredu za kontrolu inozemne imovine američkog ministarstva financija (OFAC), a to je učinio i mađarski MOL. Vlada Mađarske je te razgovore podržala i mi ćemo kao Vlada Srbije također pružiti podršku, a sve u pronalaženju rješenja da se sankcije skinu, ali i da se stvore uvjeti za davanje operativne licence za rad NIS-u", istaknula je ministrica.

"Nakon naše podrške pružene ovim pregovorima, a nakon i službenog obavještavanja ruske vlade koja je obavijestila našu vladu da također podržavaju pregovore o izlasku ruskog kapitala iz vlasništva NIS-a, mi ćemo podržati kod OFAK-a te razgovore i sada je sve u njihovom rukama. Prije svega da daju novu operativnu licencu za nastavak rada NIS-u, a onda i da nastave da prate kako ti pregovori teku i hoće li kraj biti zadovoljavajući u smislu onoga što je američka vlada tražila", poručila je srpska ministrica energetike.