FOTO Vučić bi na vojnoj paradi mogao pokazati novi raketni sustav koji može dosegnuti Zagreb

Beskrajne kolone teških tenkova tutnje ulicama, a borbeni zrakoplovi i helikopteri u niskom letu nadlijeću stambene zgrade od ranih jutarnjih sati. Mnogim Beograđanima prizori posljednjih dana više nalikuju ratnim snimkama nego pripremama za vojnu paradu.

Glavni grad Srbije već je drugi tjedan blokiran zbog proba za vojnu demonstraciju "Snaga jedinstva", zakazanu za 20. rujna ispred Palače Srbije. Neki stručnjaci pitaju se je li toliko duga proba uopće potrebna, te je li sve samo izgovor vlasti da vojnom tehnikom plaši pobunjeni narod?

Generalna proba vojne parade u Beogradu - 4 Foto: Ministarstvo odbrane/ATAimages/Pixsell

Među građanima Beograda nema puno euforije. Mnogi se žale na teškoće kretanja kroz grad. Bulevari i glavne ceste su zatvoreni i otvoreni, vozači su zaglavljeni u kolonama, dok pješaci bespomoćno pokušavaju prijeći ulice između redova vojnih vozila.

Generalna proba vojne parade u Beogradu - 1 Foto: Ministarstvo odbrane/ATAimages/Pixsell

Parada se organizira povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i državne zastave - praznika uvedenog 2020. godine na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a u spomen na proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu.

Vojska Srbije - 10 Foto: Afp

Iako se sam spomendan slavi 15. rujna, vlasti su odlučile da će se središnja manifestacija održati pet dana kasnije.

Prema riječima dužnosnika, u paradi će sudjelovati oko šest tisuća pripadnika Vojske Srbije, dok će još četiri tisuće biti angažirano u logistici i tehničkoj potpori. Tijekom parade bit će predstavljene nove vrste naoružanja i borbenih vozila, a vojnici će razviti i trobojnicu dugu 300 metara, koju će nositi polaznici vojnih škola.

Projektili s dometom do Zagreba

"Potreba za izvođenjem puno tehnika je infantilna", ocjenjuje za DW vojni analitičar Aleksandar Radić. "Optimalna količina se ne izlaže, već velika količina. Cilj je biti velik, stvoriti sliku da nečega ima puno. Umjesto da se pokaže pet komada neke imovine, prikazuje se 40-50. Dakle, postoji oprema kupljena sedamdesetih, ali i oprema koja je nabavljena nedavno."

Vojska Srbije - 9 Foto: Afp

Prema njegovim riječima, najznačajnija sredstva koja će biti prikazana na paradi dolaze iz Izraela , koji je postao glavni izvor oružja za Srbiju. Izraelski mediji su prošli mjesec pisali da je Beograd sklopio ugovor vrijedan 1,64 milijarde dolara s izraelskom tvrtkom Elbit Systems, što čini 70 posto ukupnog godišnjeg proračuna za obranu Srbije određenog za 2025. godinu.

Radić očekuje da će na paradi biti prikazan novi višecijevni raketni bacač PULS, koji je nedavno stigao iz Izraela, s raketama dometa do 300 kilometara.

Vojska Srbije - 8 Foto: Afp

"Ako se takav sustav pokaže, naravno da će regija biti uznemirena, jer će biti prepoznat kao izravna prijetnja od Vučića prema drugima, jer je to sredstvo kojim Srbija može doći do Zagreba s prednjih vatrenih položaja“, kaže Radić.

Pokazivanje zubi prosvjednicima

No, ovogodišnja parada prvenstveno ima unutarnju političku funkciju, slažu se sugovornici DW-a. Dolazi u vrijeme kada građani već deset mjeseci prosvjeduju protiv korupcije , tražeći pravdu za 16 žrtava pada nadstrešnice željezničkog kolodvora u Novom Sadu.

Vojska Srbije - 7 Foto: Afp

U uvjetima teške političke krize, cilj parade je prvenstveno pokazati snagu države, ali i zastrašiti građane demonstracijom vojne sile.

"Činjenica da se netko dosjetio da se parada zove Snaga jedinstva govori sama za sebe. Vlada pati jer nema jedinstva. Vlada koja je dovela do potpuno podijeljenog društva, do ekstremnog razdvajanja Srba na dvije strane - one koji su za prosvjed i one koji su protiv prosvjeda - želi simbol jedinstva. A s obzirom na to da je vojska tradicionalno bila institucija od povjerenja, vojska doslovno pokušava napraviti simbol tog jedinstva", kaže Radić.

Vojska Srbije - 6 Foto: Afp

Dodaje da su u nekim drugim zemljama i vremenima političari pribjegavali ratu u krizama, ali da za tako nešto sada nema uvjeta. "A onda se svojevrsna zamjena za krizu pravi izlaganjem tenkova na ulicama centra Beograda", ocjenjuje Radić.

Generalna proba vojne parade u Beogradu - 2 Foto: Ministarstvo odbrane/ATAimages/Pixsell

Vuk Vuksanović iz Beogradskog centra za sigurnosnu politiku dodaje da takve taktike imaju elemente nadrealnog.

Vojska Srbije - 5 Foto: Afp

"Vojska u Srbiji je doista imala povijesnu ulogu kao važan politički faktor, ali nikada nije bila poznata kao učinkovit instrument u suzbijanju unutarnjih političkih nemira", prisjeća se.

Parada će imati poruku za sve

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Srbije, Milan Mojsilović, odbacio je kritike da vojna parada zastrašuje građane i prijeti susjedima, nazvavši to "manipulacijom", ali je dodao:

"Parada ima poruku za sve - za prijatelje, saveznike radost i sreću, a za ostale vjerojatno ljutnju i nervozu."

Vojska Srbije - 4 Foto: Afp

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prije parade da su dva novoosnovana vojna saveza - jedan između Hrvatske, Albanije i Kosova, te drugi između Hrvatske i Slovenije - usmjerena protiv Srbije.

"Imaju snažnu pozadinu u NATO-u. Očekuju da će im se Bugarska pridružiti. I ne smijemo biti slijepi, slični savezi su se na isti način sklapali i prije Velikog rata. Moramo biti svjesni nečijih namjera, jer netko to nije učinio da bi jeo škampe, već da bi radio izravno protiv interesa srbijanskog naroda“, rekao je Vučić.

Vojska Srbije - 3 Foto: Afp

Međutim, ti savezi su daleko od tradicionalnih vojnih saveza koji bi se pripremali za napad, ocjenjuje Vuk Vuksanović. Podsjeća da je predsjednik i prije koristio vojne parade za međunarodnu upotrebu.

"Njegova poruka obično je bila: Ja sam snažan, sigurnost na Balkanu ovisi o meni, trebali biste pregovarati sa mnom i shvatiti me ozbiljno kao sugovornika“, rekao je Vuksanović. "Očito je da Srbija nije dio tih sigurnosnih inicijativa prvenstveno iz političkih razloga, ali pričati o savezima koji će pokrenuti napad na Srbiju samo je hiperbola koja se u ovom slučaju koristi radi domaćeg spina."

Vojska Srbije - 2 Foto: Afp

Parada za domaću i stranu publiku

Dok u javnim nastupima optužuje politički Zapad za urotu protiv njega i financiranje prosvjeda i blokada, u praksi Vučić pokušava osigurati podršku tih aktera za ostanak na vlasti. To, kažu, čini prvenstveno kupnjom oružja.

Vojska Srbije - 1 Foto: Afp

"Kad Srbija kupuje oružje, kupuje političku naklonost određenih zemalja. Samo naoružavanje i modernizacija vojske je nužna i nije sporna, ali je sporedna u odnosu na politički imperativ", kaže Radić.

Kao jedan od primjera tog paradoksa navodi dolazak zapovjednika Nacionalne garde Ohija, Matthewa Woodruffa, koji će uoči parade sudjelovati u proslavi 81. obljetnice misije "Halliard" zajedno s američkim specijalnim snagama, a zatim prisustvovati i samoj paradi.

Generalna proba vojne parade u Beogradu - 3 Foto: Ministarstvo odbrane/ATAimages/Pixsell

"Šalje se dvostruka slika: prema vodećim silama pokušavaju pokazati prijateljstvo kroz zajedničke vojne aktivnosti i nabavu oružja, dok je istovremeno u Vučićevom interesu izazvati nervozu u regiji i da naslovnice nakon parade budu u tonu zastrašujuće moći Srbije koja svojim projektilima može dosegnuti svaku točku regije", zaključuje Radić.