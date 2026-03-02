Pokret "Otkažite ChatGPT" u porastu nakon besramnog poteza OpenAI-ja s američkim vlastima

Utrka američki AI tvrtki za nadmoć u umjetnoj inteligenciji rijetko je ostavljala dojam etičnosti na bilo koga, no jedna je tvrtka ipak je povukla jasnu granicu.

Veliki jezični modeli (LLM), izgrađeni na ogromnim količinama na upitan način prikupljenog internetskog sadržaja, potaknuli su strahove od gubitka radnih mjesta, gospodarskih potresa i širih društvenih rizika. U takvom okružju malo koja AI kompanija može tvrditi da zauzima moralno uzvišeno stajalište. Ipak, Anthropic, tvorac AI chatbota Claude, proteklog se tjedna izdvojio odbijanjem određenih načina uporabe svojih AI tehnologija od strane američke vojske i vlade SAD-a.

Crvene linije i posljedice

Nakon što su iz Anthropica u objavi na blogu ponovili da su njihove dvije čvrste crvene linije neprimjenjivanje Claudea u autonomnom naoružanju te zabrana masovnoga nadzora građana Sjedinjenih Američkih Država, američke su su vlasti proglasile Anthropic rizikom za opskrbni lanac i zabranile uporabu njegove tehnologije u svim državnim agencijama.

Zanimanje američke vlasti za nadzor potpomognut umjetnom inteligencijom, međutim, nije neočekivano i teško da predstavlja iznenađenje. Ono što se istaknulo jest činjenica da je barem jedna velika tehnološka AI tvrtka odbila suradnju pod takvim uvjetima, unatoč mogućim poslovnim posljedicama.

OpenAI oportunistički uskočio

Nakon isključenja Anthropica, izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman brzo je američkoj vlasti i vojsci ponudio svoj ChatGPT i druge povezane AI alate, što su mnogi u SAD-u protumačili kao oportunistički i besraman potez, a sve naravno zbog novca. U objavi na platformi X, šef OpenAI-ja Sam Altman je naveo da se modeli njegove tvrtke neće koristiti za masovni nadzor. Jedan je dužnosnik američke vlade tu tvrdnju doveo u pitanje, istaknuvši da će se OpenAI-jevi sustavi koristiti za "sve zakonite svrhe", piše portal Windows Central.

Prema pojedinim odredbama Zakona Patriot, donesenoga nakon terorističkog napada na SAD 11. rujna 2001. godine, u određenim je okolnostima i dalje dopušteno opsežno prikupljanje metapodataka o komunikacijama građana u SAD-u.

Odjek je vidljiv u SAD-u

Anthropic je u sad već propalom dogovru s Pentagonom želio zadržati veću kontrolu nad načinom primjene svojih AI modela, umjesto oslanjanja na sporna pravna tumačenja. OpenAI, nasuprot tomu, prepušta odluke državnim tijelima, što je pristup koji je izazvao snažan negativan odjek na društvenim mrežama, poput primjerice Reddita, gdje su korisnici u objavama s tisućama pozitivnih ocjena pozivali na otkazivanje pretplata na ChatGPT.

U međuvremenu, Claude je pretekao ChatGPT po popularnosti na top ljestvici App Storea u SAD-u, prenosi TechRadar.