Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Reakcija na čisti oportunizam

Pokret "Otkažite ChatGPT" u porastu nakon besramnog poteza OpenAI-ja s američkim vlastima

Piše B. V., 02. ožujka 2026. @ 14:44 komentari
ChatGPT
ChatGPT Foto: Afp
Što su za jednu AI kompaniju jasne crvene linije, za drugu su jasne prilike. Problem nastaje kad korisnici jasno znaju razlučiti oprez od oportunizma.
Najčitanije
  1. Napetosti i razaranja na Bliskom istoku u tijeku
    PRIJETI ESKALACIJA

    VIDEO Pogođen veliki nuklearni poligon. Napetosti rastu, rat se širi: "Nismo ga započeli, ali ćemo ga završiti"
  2. Iranska vojna vježba u Hormuškom tjesnacu - 1
    USKO GRLO SVIJETA

    Iranska "nuklearna opcija": Ako to provedu, udarit će Trumpa tamo gdje je najslabiji
  3. Ilustracija
    TYPHOON

    Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron: Objasnili gdje je trebao pasti
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Zoran Milanović o eskalaciji na Bliskom istokui
NAPETOSTI NA BLISKOM ISTOKU
Milanović se oglasio o napadu na Iran! "Donio sam odluku..."
Dubrovnik: Kanalizacija se izlila u more ispod Petke
AGLOMERACIJA
Kanalizacija se izlila u more u našem turističkom biseru: "Trudimo se spriječiti incidente"
Američki ministar obrane Pete Hegseth: "Rat protiv Irana nije Irak, nećemo ulaziti u dugotrajnu izgradnju države"
"Ovo nije beskonačno"
Američke trupe na iranskom tlu? Pogledajte odgovor Trumpova ministra rata na izvanrednoj presici
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan
PRIJETI ESKALACIJA
VIDEO Pogođen veliki nuklearni poligon. Napetosti rastu, rat se širi: "Nismo ga započeli, ali ćemo ga završiti"
Strani radnici nisu dobili plaću od prosinca, vlasnik obećao - stiže ovaj tjedan
BEZ NOVCA ZA HRANU
Strani radnici iz derutne kuće kod Zagreba mjesecima rade bez plaće, očajni su: "Nemamo za hranu, neki su se razboljeli"
Nije znak slabosti: Otkriveno zašto kronična bol traje duže kod žena nego kod muškaraca
Problem nije u glavi
Nije znak slabosti: Otkriveno zašto kronična bol traje duže kod žena nego kod muškaraca
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan
PRIJETI ESKALACIJA
VIDEO Pogođen veliki nuklearni poligon. Napetosti rastu, rat se širi: "Nismo ga započeli, ali ćemo ga završiti"
Iranski "nuklearni udar": Tankeri stoje, cijene rastu - globalna trgovina u zastoju
USKO GRLO SVIJETA
Iranska "nuklearna opcija": Ako to provedu, udarit će Trumpa tamo gdje je najslabiji
Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron koji je letio prema Katru
TYPHOON
Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron: Objasnili gdje je trebao pasti
Napad na Iran: Ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei
NAPAD SAD-A I IZRAELA NA IRAN
Novi iranski napad: Tri moćne europske zemlje ulaze u sukob, Trump otkrio koliko će trajati rat
Najsigurnije zemlje za život slučaju trećeg svjetskog rata
Dobro je znati
Koje su najsigurnije zemlje za život u slučaju trećeg svjetskog rata: Imamo popis
Njemačka razmatra o uključivanju u rat na Bliskom istoku
Novi napadi
Još jedna zemlja planira ući u rat na Bliskom istoku? "Sada nije vrijeme za prodike"
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan 19
PRIJETI ESKALACIJA
VIDEO Pogođen veliki nuklearni poligon. Napetosti rastu, rat se širi: "Nismo ga započeli, ali ćemo ga završiti"
Putin osudio ubojstvo ajatolaha: To je cinično ubojstvo 16
prvi komentar na rat
Oglasio se Putin: "Prekršene su sve norme"
Napad na Iran: Ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei 10
NAPAD SAD-A I IZRAELA NA IRAN
Novi iranski napad: Tri moćne europske zemlje ulaze u sukob, Trump otkrio koliko će trajati rat
Belgija zarobila tanker koji pripada ruskoj 'floti iz sjene' 8
"putin bez njih ne može voditi rat"
Akcija u Sjevernom moru: "Uklonit ćemo ih sve, jednog po jednog"
Katoličkog svećenika nazvao ustašom na obljetnici bošnjačkog logora u Jablanici 5
SRAMOTAN NAPAD
Svećenika nazvali "ustašom" na mjestu gdje je bilo zatočeno 900 Hrvata: Policija uhitila napadača
Iranski "nuklearni udar": Tankeri stoje, cijene rastu - globalna trgovina u zastoju 3
USKO GRLO SVIJETA
Iranska "nuklearna opcija": Ako to provedu, udarit će Trumpa tamo gdje je najslabiji
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan
PRIJETI ESKALACIJA
VIDEO Pogođen veliki nuklearni poligon. Napetosti rastu, rat se širi: "Nismo ga započeli, ali ćemo ga završiti"
Iranski "nuklearni udar": Tankeri stoje, cijene rastu - globalna trgovina u zastoju
USKO GRLO SVIJETA
Iranska "nuklearna opcija": Ako to provedu, udarit će Trumpa tamo gdje je najslabiji
Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron koji je letio prema Katru
TYPHOON
Britanski borbeni zrakoplov oborio iranski dron: Objasnili gdje je trebao pasti
show
Mladen Grdović oprostio se od dugogodišnjeg člana benda
tužna objava
Grdović shrvan nedavnim vijestima: ''30 godina smo zajedno, čuvali te svi anđeli...''
Petra Ecclestone oglasila se o napetostima u Dubaiju
''Ne mogu ni zamisliti...''
Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''
Tko je udovica Kemala Montena, Branka?
ljubav na prvi pogled
Kako izgleda udovica Kemala Montena? Upoznala ga je sa 16 godina, napisao joj je pjesmu u vojsci
zdravlje
Kako nastaje rak debelog crijeva? Liječnik otkriva što izaziva 3. najčešći rak u svijetu
OŽUJAK JE MJESEC SVJESNOSTI
Kako nastaje rak debelog crijeva? Liječnik otkriva što izaziva 3. najčešći rak u svijetu
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Donosi nutricionistica Zrinka Babić
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
zabava
Postoji neobična teorija o ljudima koji nikada nisu slomili kost! Jeste li o tome razmišljali?
Zanimljivo
Postoji neobična teorija o ljudima koji nikada nisu slomili kost! Jeste li o tome razmišljali?
Parking u Opatiji nasmijao publiku! Pogledajte kakav luksuz pružaju vozačima
Urnebesno
Parking u Opatiji nasmijao publiku! Pogledajte kakav luksuz pružaju vozačima
Pio je po šest boca vina dnevno, a sada dijeli stravičan utjecaj koji je to imalo na njegovo zdravlje
Bolje reći ne!
Pio je po šest boca vina dnevno, a sada dijeli stravičan utjecaj koji je to imalo na njegovo zdravlje
tech
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru sprema spektakularnu eksploziju, pitanje je samo kada?
1500 puta veća od Sunca
Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru sprema spektakularnu eksploziju, pitanje je samo kada
sport
Navijači okrenuli leđa vatrenom: "Poderati mu ugovor i potjerati ga!"
krive ga za debakl
Navijači okrenuli leđa vatrenom: "Poderati mu ugovor i potjerati ga!"
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Tuga u Španjolskoj
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Težak dan za Lindsey Vonn! Nakon stravične ozljede saznala još jednu bolnu vijest
Vratila se kući
Težak dan za Lindsey Vonn! Nakon stravične ozljede saznala još jednu bolnu vijest
tv
U dobru i zlu: Uvjerava je da je napravila najveću glupost koju je mogla napravit
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Uvjerava je da je napravila najveću glupost koju je mogla napravit
Tajne prošlosti: Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
TAJNE PROŠLOSTI
Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
Kumovi: Je li ovo pametna odluka?
KUMOVI
Kumovi: Je li ovo pametna odluka?
putovanja
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Na Sljeme
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Tuš na drva: Topla voda bez bojlera i Sunca
Ugrijano za 3 minute
Tuš na drva: Genijalno rješenje za toplu vodu bez bojlera i Sunca
Brownie tiramisu recept
Tako dobro
Kad se brownie spoji s tiramisuom dobiva se ovaj savršeni kolač - probajte ga, oduševit će vas!
novac
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Velika anketa
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
11 zemalja s najlakšim dobivanjem državljanstva u 2026. godini
Putem ulaganja
11 zemalja s najlakšim dobivanjem državljanstva u 2026. godini
lifestyle
Prva minica zagrebačke špice
Baš se skockala!
Prva minica zagrebačke špice: Kožnata suknjica za elegantno i ženstveno dnevno izdanje
Kako nastaje rak debelog crijeva? Liječnik otkriva što izaziva 3. najčešći rak u svijetu
OŽUJAK JE MJESEC SVJESNOSTI
Kako nastaje rak debelog crijeva? Liječnik otkriva što izaziva 3. najčešći rak u svijetu
Stvari koje emocionalno inteligentni ljudi ne rade
Znaju reći ne
Osam stvari koje emocionalno inteligentni ljudi nikada ne rade
sve
Prva minica zagrebačke špice
Baš se skockala!
Prva minica zagrebačke špice: Kožnata suknjica za elegantno i ženstveno dnevno izdanje
Navijači okrenuli leđa vatrenom: "Poderati mu ugovor i potjerati ga!"
krive ga za debakl
Navijači okrenuli leđa vatrenom: "Poderati mu ugovor i potjerati ga!"
Mladen Grdović oprostio se od dugogodišnjeg člana benda
tužna objava
Grdović shrvan nedavnim vijestima: ''30 godina smo zajedno, čuvali te svi anđeli...''
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene