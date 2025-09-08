Španjolska uvodi embargo na oružje Izraelu: "Jedna stvar je braniti svoju zemlju, a druga ubijati djecu"

Španjolski premijer Pedro Sanchez najavio je u ponedjeljak devet mjera protiv Izraela, uključujući embargo na oružje, usmjerenih na "zaustavljanje genocida“ koji ta zemlja provodi u Palestini.

"Jedna stvar je braniti svoju zemlju, a druga bombardirati bolnice i ubijati djecu izgladnjivanjem", izjavio je Sanchez u obraćanju iz vladine zgrade u Madridu.

"Ovdje se ne radi o obrani, pa čak niti o napadu, nego o istrebljivanju naroda koji se ne može braniti. Ovdje su prekršeni svi zakoni humanitarnog prava“, dodao je.

Zabranjuje se kupnja i prodaja oružja, streljiva i vojne opreme Izraelu

Sanchez je optužio međunarodnu zajednicu za sudjelovanje u zločinu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua podsjetivši da je izraelska vojska ubila 63.000 osoba, ranila 159.000, izgladnila 250.000, a više od 2 milijuna protjerala iz svojih domova.

"Španjolska vlada će hitno usvojiti mjeru kojom će pravno urediti uvođenje embarga na oružje Izraelu", izjavio je Sanchez.

Time će biti zabranjena kupnja i prodaja oružja, streljiva i vojne opreme Izraelu.

Španjolske luke neće smjeti primati brodove koji prevoze gorivo izraelskoj vojsci dok će zrakoplovima koji prevoze materijal tamošnjim oružanim snagama biti zabranjen ulazak u španjolski zračni prostor.

Zabranit će i uvoz svih proizvoda koji dolaze iz izraelskih naselja na okupiranim dijelovima

"Zabranit ćemo ulazak u Španjolsku svim osobama koje direktno sudjeluju u genocidu, kršenju ljudskih prava i ratnim zločinima u Pojasu Gaze“, rekao je premijer.

Španjolska će zabraniti i uvoz svih proizvoda koji dolaze iz izraelskih naselja na okupiranim Zapadnoj obali i Pojasu Gaze kako bi se "suzbila okupacija, zaustavilo prisilno protjerivanje i omogućilo dvodržavno rješenje“.

Španjolskim državljanima koji žive na tim okupiranim teritorijima Madrid će odsad pružati minimalnu, zakonski obvezatnu pomoć.

Sanchez, čija je zemlja prošle godine priznala državu Palestinu u granicama iz 1967. godine, najavio je dodatnu suradnju s palestinskim vlastima u području poljoprivrede, prehrane i zdravstva.

"Dodatni pritisak kako bi odahnulo napaćeno stanovništvo Gaze"

Španjolska će uplatiti dodatnih 10 milijuna eura UN-ovoj agenciji za palestinske izbjeglice UNRWA čiji rad ne dopušta Izrael.

"Znamo da ove mjere nisu dovoljne za zaustavljanje invazije i ratnih zločina, ali one su barem dodatni pritisak kako bi odahnulo napaćeno stanovništvo Gaze, a Španjolci bili na pravoj strani povijesti“, rekao he Sanchez.

Izrael je u ponedjeljak nazvao Španjolsku "antsemitskom“ zemljom te je potpredsjednici španjolske vlade Yolandi Diaz i ministrici za mlade Siri Rego zabranio ulazak u tu bliskoistočnu zemlju.

"Prevršili su svaku mjeru (svojim izjavama). Pokazuju jasnu podršku terorizmu i nasilju nad Izraelcima“, napisao je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar na mreži X.

Optužio je Sancheza za "neprijateljsku politiku protiv Izraela“. "Korumpirana vlada Pedra Sancheza nastoji skrenuti pozornost s korupcijskih skandala“, ustvrdio je.

Diaz je odgovorila da je "ponosna“ što joj je zabranjen ulazak u Izrael. "Nastavit ćemo se boriti za prava palestinskog naroda, svidjelo se to ili ne gospodinu Netanyahuu“, poručila je.