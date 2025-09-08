Masakr u Jeruzalemu: Ušli u autobus i počeli pucati, najmanje petero mrtvih i petnaestero ranjenih

Izraelske hitne službe javljaju da su primile izvješća o najmanje četiri poginula i više od desetak ozlijeđenih u pucnjavi u ponedjeljak na raskrižju u istočnom Jeruzalemu, a policija je izjavila da su napadači "neutralizirani".
"U 10:13 (08:13 u Zagrebu op. a.) primljena su izvješća... o otprilike 15 ozlijeđenih, očito od pucnjave, na raskrižju Ramot na ulici Yigal Yadin u Jeruzalemu", navodi se u izjavi Magena Davida Adoma.
Napad u Jeruzalemu - 4
Foto:
Afp
Policija je izjavila da preliminarna izvješća pokazuju to da je "nekoliko ljudi ozlijeđeno u pucnjavi i da su teroristi neutralizirani".
Pucnjava se dogodila na glavnom raskrižju na sjevernom ulazu u Jeruzalem, na cesti koja vodi do židovskih naselja u istočnom Jeruzalemu.
Napad u Jeruzalemu - 3
Foto:
Afp
Izraelski mediji izvijestili su da su dvojica napadača ušla u autobus i otvorila vatru.
Snimka napada prikazuje desetke ljudi kako bježe s autobusne stanice na prometnom raskrižju tijekom jutarnje špice.
Bolničari koji su izašli na mjesto događaja rekli su da je područje bilo kaotično i prekriveno razbijenim staklom, a ranjene osobe leže bez svijesti na cesti i pločniku blizu autobusne stanice.
Glasnogovornik izraelskih hitnih službi, MDA, potvrdio je četiri smrtna slučaja - muškarca starog oko 50 godina i trojicu muškaraca u dobi od oko 30 godina.
Peta žrtva, žena stara oko 50 godina, potvrđena je u bolnici.
Nije bilo neposrednih komentara palestinskih militantnih skupina o napadu.
Raste broj napada
Rat u Gazi izazvao je porast nasilja i na Zapadnoj obali, koju je okupirao Izrael i u Izraelu.
Palestinski militanti napadali su i ubijali Izraelce u Izraelu i na Zapadnoj obali, a istovremeno je došlo do porasta nasilja doseljenika nad Palestincima.
Iako je u Izraelu posljednjih mjeseci bilo sporadičnih napada, posljednji smrtonosni masovni napad dogodio se u listopadu 2024. kada su dva Palestinca sa Zapadne obale otvorila vatru na glavni bulevar i stanicu lake željeznice u području Tel Aviva te ubio sedam ljudi i ranio mnoge druge.
Napad u Jeruzalemu - 1
Foto:
Afp
Vojno krilo Hamasa preuzelo je tada odgovornost za napad.
Prema policiji, dvojica muškaraca otvorila su vatru u četvrti Jaffa u Tel Avivu, uključujući pucnjavu izravno u vagon lake željeznice prepun putnika koji je bio zaustavljen na stanici.