Šokantno otkriće nakon desetljeća: Ukradena nacistička umjetnina visjela u domu obitelji SS generala

Slika koju su nacisti ukrali židovskom kolekcionaru umjetnina tijekom Drugog svjetskog rata pronađena je desetljećima kasnije u domu potomaka zloglasnog nizozemskog SS-ovca, otkrio je poznati detektiv za umjetnine Arthur Brand.

Riječ je o djelu "Portret mlade djevojke" nizozemskog umjetnika Toona Keldera, za koje se vjeruje da je godinama visjelo u domu obitelji Hendrika Seyffardta.

Slika je nekoć pripadala Jacquesu Goudstikkeru, jednom od najpoznatijih židovskih trgovaca umjetninama u Europi, koji je poginuo 1940. bježeći od nacističke invazije na Nizozemsku. Iza sebe je ostavio kolekciju od više od tisuću umjetnina, od kojih su mnoge opljačkali nacisti.

Arthur Brand, često nazivan Indiana Jonesom svijeta umjetnina, rekao je da mu je slučaj prijavio muškarac koji je otkrio da je potomak Hendrika Seyffardta i ostao zgrožen činjenicom da njegova obitelj desetljećima posjeduje opljačkano umjetničko djelo.

Seyffardt je bio nizozemski general i zapovjednik dobrovoljačke jedinice Waffen-SS-a na istočnom frontu prije nego što su ga 1943. ubili pripadnici nizozemskog otpora, piše BBC.

Nakon što je doznao za obiteljsku povezanost s nacističkim kolaboracionistom, muškarac je navodno pitao svoju baku o podrijetlu slike. Prema njegovim riječima, baka mu je rekla da je slika kupljena tijekom Drugog svjetskog rata te da je riječ o židovskoj opljačkanoj umjetnosti, ukradenoj od Goudstikkera.

"Ne može se prodati. Nemoj nikome reći", navodno mu je rekla.

Obitelj, koja je nakon rata promijenila prezime, priznala je da posjeduje sliku, ali tvrdi da nije znala njezino pravo podrijetlo.

Nakon što je doznao povijest umjetnine, član obitelji kontaktirao je Arthura Branda preko posrednika, vjerujući da je jedini način da se slika vrati njezino javno razotkrivanje.

"Sram me je. Slika bi trebala biti vraćena Goudstikkerovim nasljednicima", rekao je član obitelji.

Njegova baka za iste je novine izjavila da je sliku dobila od svoje majke.

"Sad kad ste me suočili s time, razumijem da Goudstikkerovi nasljednici žele sliku natrag. Nisam to znala", rekla je.Nakon dojave Brand je pokrenuo vlastitu istragu i na poleđini slike pronašao staru naljepnicu s natpisom Collectie Goudstikker te broj 92 ugraviran u okvir. Pretražujući arhive aukcije iz 1940. godine, na kojoj je prodan velik dio opljačkane Goudstikkerove kolekcije, pronašao je zapis pod brojem 92 – Portret mlade djevojke autora Toona Keldera.

Brand vjeruje da je sliku prvo zaplijenio Hermann Goering, jedan od najmoćnijih ljudi nacističke Njemačke, nakon što je Goudstikker pobjegao iz zemlje. Kasnije je prodana Seyffardtu na aukciji, a zatim generacijama ostala u obitelji.

Detektiv je nakon toga kontaktirao odvjetnike Goudstikkerovih nasljednika, koji su mu potvrdili da je kolekcionar posjedovao šest Kelderovih slika te da su bile dio aukcije iz 1940. godine.

Brand je za BBC rekao da ga je cijeli slučaj ostavio bez riječi.

"Ovo je možda najbizarniji slučaj u mojoj karijeri. Već sam pronalazio nacistima opljačkane umjetnine u Louvreu, nizozemskoj kraljevskoj zbirci i raznim muzejima, ali pronaći sliku iz slavne Goudstikkerove kolekcije kod potomaka zloglasnog generala Waffen-SS-a nadilazi sve", rekao je.

Dodao je da obitelj možda nije osobno odgovorna za Seyffardtove zločine, ali da je desetljećima imala priliku vratiti sliku i to nije učinila.

Otkriće podsjeća na još jedan slučaj povezan s Goudstikkerovom kolekcijom, kada se slika talijanskog majstora Giuseppea Ghislandija pojavila na fotografijama luksuzne kuće u Argentini.

Umjetnina je bila vidljiva na oglasu agencije za nekretnine koja je prodavala vilu u blizini Buenos Airesa, nekada u vlasništvu visokog nacističkog dužnosnika koji je nakon rata pobjegao u Južnu Ameriku. Policija je tada upala u kuću, ali je slika nestala prije dolaska istražitelja.