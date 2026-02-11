Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
memoari Gisèle Pelicot

Šokantna ispovijest i jeziv trenutak kada je vidjela snimke: "Nisam prepoznala te ljude ni tu ženu, bila je kao krpena lutka"

Piše M. T., 11. veljače 2026. @ 18:26 komentari
Gisèle Pelicot
Gisèle Pelicot Foto: Afp
Gisèle Pelicot, koja je tijekom suđenja bivšem suprugu i desecima muškaraca osuđenih za silovanje postala simbol hrabrosti diljem svijeta, u svojim memoarima prvi put detaljno opisuje godine zlostavljanja, koje je proživljavala u stanju nalik na komu. U knjizi otkriva i zašto je inzistirala da suđenje bude javno – unatoč osobnoj cijeni koju je time platila.
Najčitanije
  1. Draško Stanivuković
    NAKON KAZNE

    Banjolučki gradonačelnik pisao Hrvatskoj: "Vjerujem da nam ne želite poslati poruku..."
  2. Soba s krevetom, screenshot
    SNIMKA ORGIJA?

    U susjedstvu će eksplodirati seks-skandal? "Uskoro"
  3. Časna sestra, ilustracija
    Izmislila napad

    Časna sestra objasnila zašto je lagala: "Nisam im mogla priznati"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Slovenci bijesni zbog nove odluke Vlade, najavljuju selidbe poslovanja: "Hrvatska postaje sve atraktivnija za naša poduzeća"
poslovna klima
Susjedi bijesni zbog nove odluke Vlade, najavljuju selidbe poslovanja: "Hrvatska postaje sve atraktivnija za naša poduzeća"
Raste broj slučajeva ptičje gripe u Hrvatskoj
vratila se u Hrvatsku
Raste broj slučajeva opasne pošasti, pogledajte što su snimile kamere Nove TV u našem parku prirode: "Ovo može stvoriti velike štete"
Tko prijeti smrću potpredsjedniku Sabora Ivanu Penavi? "Ovu prijetnju treba shvatiti ozbiljno"
prijetnje političarima nisu rijetkost
Tko prijeti smrću potpredsjedniku Sabora Ivanu Penavi? "Ovu prijetnju treba shvatiti ozbiljno"
Spomen-dom Kumrovec ide na prodaju, ali cijena je zasad tajna
Čeka se revizija
Spomen-dom Kumrovec ide na prodaju, već ima zainteresiranih kupaca
Što učiniti ako naletite na divljač?
Dobro je znati
Što učiniti ako vozilom naletite na divljač? Ovo je obavezno, no neke stvari nemojte nikako raditi!
Povlači se hrana za bebe: Oglasio se Državni inspektorat
Više vrsta
Provjerite zalihe, povlači se hrana za bebe: Oglasio se Državni inspektorat, objavljeni detalji
Nakon što je kažnjen na GP-u Gradiška, Stanivuković pisao Hrvatskoj
NAKON KAZNE
Banjolučki gradonačelnik pisao Hrvatskoj: "Vjerujem da nam ne želite poslati poruku..."
Tijela Dragana i Marka pronađena u vikendici na Drini
Loznica tuguje
Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
Mađarska predizborna borba: Orbanova stranka priprema se objaviti seks-skandal
SNIMKA ORGIJA?
U susjedstvu će eksplodirati seks-skandal? "Uskoro"
Vojni helikopter Južne Koreje srušio se tijekom obuke, dvoje poginulih
ISTRAŽUJE SE UZROK
FOTO Srušio se vojni helikopter tijekom obuke: Poginula je posada
Časna sestra priznala zašto je lagala
Izmislila napad
Časna sestra objasnila zašto je lagala: "Nisam im mogla priznati"
Pilot uhićen zbog vođenja pedofilske mreže, više ljudi uključeno
"Vežite pojaseve"
Pilota izvukli iz aviona tik uoči polijetanja, krio je mračnu tajnu: Razbijena odvratna skupina, optužbe su jezive
Nakon što je kažnjen na GP-u Gradiška, Stanivuković pisao Hrvatskoj 17
NAKON KAZNE
Banjolučki gradonačelnik pisao Hrvatskoj: "Vjerujem da nam ne želite poslati poruku..."
Podigli optužnicu: Časna sestra izmislila je napad, snimile su je i kamere 5
podignuta optužnica
Časna sestra sve je izmislila, snimile je i kamere: Priznala je sve policiji
Šokantna studija: Psi u Ukrajini više nisu isti 3
utjecaj rata na životinje
Šokantno otkriće! Psi u Ukrajini više nisu isti: Najviše iznenađuje jedna stvar
Orban: Ukrajina i EU su objavili rat Mađarskoj 3
TEKST POLITICA
Orban žestoko reagirao: "Novi plan Bruxellesa je objava rata Mađarskoj"
Brnabić za loš rezultat Srbije krivi suparnika: "Opet je ispala glupa" 3
Stigao odgovor
Brnabić za loš rezultat Srbije krivi suparnika: "Opet je ispala glupa, svatko čiji je IQ viši od sobne temperature..."
Časna sestra priznala zašto je lagala 3
Izmislila napad
Časna sestra objasnila zašto je lagala: "Nisam im mogla priznati"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Nakon što je kažnjen na GP-u Gradiška, Stanivuković pisao Hrvatskoj
NAKON KAZNE
Banjolučki gradonačelnik pisao Hrvatskoj: "Vjerujem da nam ne želite poslati poruku..."
Mađarska predizborna borba: Orbanova stranka priprema se objaviti seks-skandal
SNIMKA ORGIJA?
U susjedstvu će eksplodirati seks-skandal? "Uskoro"
Časna sestra priznala zašto je lagala
Izmislila napad
Časna sestra objasnila zašto je lagala: "Nisam im mogla priznati"
show
Monica Seleš oglasila se nakon dugo vremena,
ne biste je prepoznali
Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom
Kevin James sam sjedio na tribinama na Super Bowlu, evo zašto
što se to dogodilo?
Ovaj prizor s tribina potpuno je zasjenio sportsku priču: ''Zašto mu nitko ne pomogne?''
Georgina Rodríguez pokazala je djelić luksuznog života s Ronaldom
ima se, može se!
Georgina pokazala djelić luksuznog života koji vodi s Ronaldom nakon što je postao prvi nogometaš milijarder
zdravlje
Manjak ovog vitamina povezan je s većim rizikom od teških respiratornih infekcija!
Alarmantni podaci nove studije
Manjak ovog vitamina povezan je s većim rizikom od teških respiratornih infekcija!
Svaka 6. žena starija od 65 godina susrest će se s ovom bolešću!
Najveći zdravstveni izazov današnjice
Svaka 6. žena starija od 65 godina susrest će se s ovom bolešću!
Crna plomba na zubu: EU je zabranjuje! Evo zašto biste je trebali zamijeniti što prije
Je li stvarno opasna po zdravlje?
Crna plomba na zubu: EU je zabranjuje! Evo zašto biste je trebali zamijeniti što prije
zabava
Radi u vrtiću za pse, a njezin odlazak s posla rastopio je srca gledatelja
Wow!
Radi u vrtiću za pse, a njezin odlazak s posla rastopio je srca gledatelja
Sredio je Golfa, a kad pogledate što je napisao na branik, vidjet ćete zašto je toliko popularan
Urnebesno
Sredio je Golfa, a kad pogledate što je napisao na branik, vidjet ćete zašto je toliko popularan
Priprema kave naljutila cijelu regiju: "Kad mu je sahrana, zna li se?"
Što kažete?
Priprema kave naljutila cijelu regiju: "Kad mu je sahrana, zna li se?"
tech
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Spektakularna snimka
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
Misli da je dobro prošao: Poduzetnik platio čak 70 milijuna dolara za domenu
Kakva cifra!
Misli da je dobro prošao: Poduzetnik platio čak 70 milijuna dolara za domenu
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Nova tehnologija
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
sport
Dani Carvajal napušta Real Madrid na kraju sezone: Modrićev rekord izgledno siguran
Nedodirljivi rekord
Besmrtnost Luke Modrića u povijesti Reala sve je bliže: Pala je velika odluka u Madridu
VIDEO Težak pad kineske olimpijke! Nepomično je ležala, tribinama je zavladala tišina
SCENE DRAME
VIDEO Težak pad kineske olimpijke! Nepomično je ležala, tribinama je zavladala tišina
Championship: Leicester do 62. minute vodio 3:0 protiv Southamptona i - izgubio!
I to kod kuće
Jedan od najluđih preokreta u novijoj povijesti: Do 62. minute vodili su 3:0, a onda - potop!
tv
Kumovi: U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
KUMOVI
U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
Tvoje lice zvuči poznato uskoro stiže s jubilarnom 10. sezonom!
TVOJE LICE ZVUČI POZNATO
Tvoje lice zvuči poznato uskoro stiže s jubilarnom 10. sezonom!
Tajne prošlosti: Stjerala ga je u kut - ipak nosi njegovo dijete
TAJNE PROŠLOSTI
Stjerala ga je u kut - ipak nosi njegovo dijete
putovanja
Tjedni jelovnik jeftina jela od 9.2. do 15.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se mogu napraviti za smiješne novce
Rolada od Nutelle recept
Najlakši recept
Ovu roladu od Nutelle tako je lako napraviti, a okus je – čista fantazija
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
novac
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom
Veliki rezovi
Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom
Poznata glumica na pragu milijarderskog posla – njezin brend izašao je na burzu
Oblikuje budućnost hrane
Poznata glumica na pragu milijarderskog posla – njezin brend izašao je na burzu
lifestyle
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Jeste li među njima?
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Amal Clooney u Milanu u Versaceu 2026.
A čizme tek?!
I najkraća minica može izgledati profinjeno – Amal Clooney najbolji je dokaz
Popis recepata za jednostavna jela
Nema čega nema
Tražite ideju za jednostavan ručak? Imamo više od 30 recepata bez kompliciranja
sve
Dani Carvajal napušta Real Madrid na kraju sezone: Modrićev rekord izgledno siguran
Nedodirljivi rekord
Besmrtnost Luke Modrića u povijesti Reala sve je bliže: Pala je velika odluka u Madridu
Monica Seleš oglasila se nakon dugo vremena,
ne biste je prepoznali
Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom
Kevin James sam sjedio na tribinama na Super Bowlu, evo zašto
što se to dogodilo?
Ovaj prizor s tribina potpuno je zasjenio sportsku priču: ''Zašto mu nitko ne pomogne?''
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene