Šokantna ispovijest i jeziv trenutak kada je vidjela snimke: "Nisam prepoznala te ljude ni tu ženu, bila je kao krpena lutka"

Gisèle Pelicot, koja je tijekom suđenja bivšem suprugu i desecima muškaraca optuženih za silovanje postala globalni simbol hrabrosti, u svojim memoarima opisuje šok koji je doživjela kada joj je policija prvi put pokazala snimke zločina, usporedila je sebe s "krpenom lutkom".

U ulomcima iz nadolazeće knjige "A Hymn to Life" 73-godišnja Pelicot piše o trenutku kada joj se svijet srušio – 2. studenoga 2020. – kada je saznala da ju je tadašnji suprug Dominique godinama drogirao i silovao te pozivao nepoznate muškarce da joj to čine dok je bila bez svijesti. Kako navodi Le Monde, knjiga će sljedećeg tjedna istodobno biti objavljena na 22 jezika.

Gisèle Pelicot i Dominique Pelicot, crtež sa suda Foto: Afp

Dominique Pelicot bio je pozvan na policijsko ispitivanje nakon što ga je zaštitar u supermarketu uhvatio kako potajno snima ženama pod suknje. Gisèle ga je tada pratila u policijsku postaju ne sluteći što će uslijediti.

Policijski službenik Laurent Perret rekao joj je: "Pokazat ću vam fotografije i snimke koje vam se neće svidjeti. To ste vi na ovoj fotografiji."

Pelicot piše da nije prepoznala ženu na snimci. "Nisam prepoznala ljude. Ni tu ženu. Obraz joj je bio tako mlohav. Usta tako opuštena. Bila je krpena lutka", navodi u knjizi dodajući: "Moj mozak prestao je raditi u uredu zamjenika policijskog narednika Perreta."

Međunarodnu pozornost Pelicot je privukla prošle godine kada se tijekom suđenja odrekla prava na anonimnost u procesu koji je šokirao svijet.

Gisèle Pelicot je stigla na sud Foto: Afp

Dominique Pelicot gotovo je desetljeće svojoj supruzi potajno drobio tablete za spavanje i lijekove protiv anksioznosti u pire-krumpir, kavu ili sladoled te potom pozivao desetke muškaraca da je siluju u selu Mazan na jugoistoku Francuske, u kojem je par živio u mirovini.

Gisèle Pelicot bila je u stanju nalik na komu. Ukupno je 51 muškarac proglašen krivim za silovanje ili seksualni napad.

U ulomcima iz knjige Pelicot opisuje i svoju odluku da suđenje bude javno. Navodi kako bi zatvaranje procesa za javnost – što je u takvim slučajevima uobičajena praksa – zaštitilo njezine zlostavljače i ostavilo je samu s njima u sudnici, "kao taokinju njihovih pogleda, njihovih laži, njihove kukavičluka i njihova prezira".

Gisèle Pelicot, žrtva silovanja 50 muškaraca Foto: Afp

"Nitko ne bi znao što su mi učinili. Niti jedan novinar ne bi bio ondje da napiše njihova imena uz njihove zločine… Iznad svega, niti jedna žena ne bi mogla ući i sjesti u sudnicu kako bi se osjećala manje usamljeno", napisala je.

Dodala je da se, da je bila 20 godina mlađa, možda ne bi usudila odbiti suđenje iza zatvorenih vrata.

"Bojala bih se pogleda. Tih prokletih pogleda s kojima se žena moje generacije uvijek morala nositi, tih prokletih pogleda zbog kojih ujutro oklijevaš između hlača i haljine, koji te prate ili ignoriraju, laskaju ti i posramljuju te. Tih prokletih pogleda koji ti navodno govore tko si, koliko vrijediš, a onda te napuste kako stariš."

Objava knjige, koju je napisala u suradnji s francuskom autoricom Judith Perrignon, smatra se velikim izdavačkim događajem jer će 17. veljače istodobno biti objavljena diljem svijeta. Englesku audioknjigu čitat će britanska glumica Emma Thompson, koja je na društvenim mrežama poručila: "Riječ je o apsolutno izvanrednoj priči koju je teško čitati naglas, ali koja potiče hrabrost i suosjećanje, ali i – što je ključno – zahtijeva promjenu", piše The Guardian.