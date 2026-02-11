Simbol hrvatske industrije zatvara vrata, vlasnici na razgovoru u ministarstvu: "Odluke su na vlasnicima"
Piše Ivana Pezo Moskaljov, DNEVNIK.hr,
11. veljače 2026. @ 17:27
Sudbina Gredelja mogla bi biti jasnija već ovog tjedna, nakon što je slovački vlasnik najavio gašenje proizvodnje u tvornici željezničkih vozila poslije lipnja. Vlada poručuje da će pokušati pomoći u očuvanju radnih mjesta, no naglašava da konačna odluka o budućnosti tvornice ovisi isključivo o vlasniku, dok se u pozadini spominju i potencijalni novi investitori.
Ovaj tjedan moglo bi biti jasnije kakve namjere s Gredeljem ima slovački vlasnik koji je najavio gašenje proizvodnje u tvornici željezničkih vlakova nakon lipnja.
I dok ministar gospodarstva najavljuje sastanak s njima, predstavnici TATRA-VAGONKE u utorak su bili u Ministarstvu prometa.
Potvrdio je to ministar prometa Oleg Butković i otkrio da je državni tajnik razgovarao sa Slovacima. Oba ministra kažu da će država pomoći jer zatvaranjem pogona radnicima prijete otkazi, ali ponavljaju da je sve na vlasniku.
Za tvornicu ima zainteresiranih.
"Oni imaju određene ponude nekih zainteresiranih koji bi preuzeli tvornicu, na to naravno ne možemo utjecati nismo mi koji o tome odlučujemo.
Činjenica da Gredelj mora postojati i zbog obnove voznog parka u HŽ putničkom i HŽ Cargu - za to smo jako zainteresirani! Država će pratiti situaciju i pomoći sigurno u rješenju koje će biti, ali ne možemo još uvijek reći - što bi to bilo!", kaže Butković.
"Mi ćemo učiniti sve sa svoje strane i da pronađemo nove vlasnike i partnere ukoliko to bude namjera sadašnjeg vlasnika.
Kao što znate Gredelj je u privatnom vlasništvu odluke su na njima i njihove, ali ovaj tjedan ćemo održati s njima sastanak da čujemo što oni kažu po pitanju nastavka poslovanja Gredelja - žele li izaći i prodati svoje vlasništvo i nastaviti poslovati", kaže ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
