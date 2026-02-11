Simbol hrvatske industrije zatvara vrata, vlasnici na razgovoru u ministarstvu: "Odluke su na vlasnicima"

Ovaj tjedan moglo bi biti jasnije kakve namjere s Gredeljem ima slovački vlasnik koji je najavio gašenje proizvodnje u tvornici željezničkih vlakova nakon lipnja.

I dok ministar gospodarstva najavljuje sastanak s njima, predstavnici TATRA-VAGONKE u utorak su bili u Ministarstvu prometa.

Potvrdio je to ministar prometa Oleg Butković i otkrio da je državni tajnik razgovarao sa Slovacima. Oba ministra kažu da će država pomoći jer zatvaranjem pogona radnicima prijete otkazi, ali ponavljaju da je sve na vlasniku.

Gredelj - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Gredelj - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Za tvornicu ima zainteresiranih.

"Oni imaju određene ponude nekih zainteresiranih koji bi preuzeli tvornicu, na to naravno ne možemo utjecati nismo mi koji o tome odlučujemo.

Činjenica da Gredelj mora postojati i zbog obnove voznog parka u HŽ putničkom i HŽ Cargu - za to smo jako zainteresirani! Država će pratiti situaciju i pomoći sigurno u rješenju koje će biti, ali ne možemo još uvijek reći - što bi to bilo!", kaže Butković.

Gredelj - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Mi ćemo učiniti sve sa svoje strane i da pronađemo nove vlasnike i partnere ukoliko to bude namjera sadašnjeg vlasnika.

Kao što znate Gredelj je u privatnom vlasništvu odluke su na njima i njihove, ali ovaj tjedan ćemo održati s njima sastanak da čujemo što oni kažu po pitanju nastavka poslovanja Gredelja - žele li izaći i prodati svoje vlasništvo i nastaviti poslovati", kaže ministar gospodarstva Ante Šušnjar.