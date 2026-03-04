Evakuacija Hrvata u tijeku, evo kako je sve organizirano: "Organizacija prijevoznika je manji dio priče"

Zrakoplov Croatia Airlinesa, poručuju iz Ministarstva vanjskih poslova, poletio je iz Zagreba i u Dubaiju se, dopusti li sigurnosna situacija, očekuje u jutarnjim satima. Polazak prema Zagrebu planiran je u popodnevnim satima.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) trenutačno boravi oko 2000 hrvatskih državljana. Svi hrvatski građani evakuirani su iz Izraela, Jordana i Bahreina, iz Omana ih je evakuirano 12, preostalih 11 letjet će preko Dubaija. Očekuju se i dodatni letovi za Emirate, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

"Paralelno, dosta ljudi je kupilo karte za komercijalne letove, no mnogi se od tih letova otkazuju tako da je to mala lutrija. Puno nas kupuje letove za jednu, drugu ili treću destinaciju pa gdje upali. Naravno, kad se dođe u Europu, dalje je lako do Hrvatske", istaknula je Ida Pandur, potpredsjednica UAE-CRO Business Cluba.

Iva Pandur Foto: Vijesti u 17

"Situacija se mijenja iz sata u sat"

Reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić o povratku Hrvata razgovarala je s Anom Kapetanović, direktoricom Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Može li se reći da je ovo evakuacija ili?

To je repatrijacija. Tako to zovemo u svakoj situaciji sličnoj ovoj, gdje je Ministarstvo vanjskih poslova u suradnji s Ministarstvom prometa i svima nama drugim stručnim institucijama koordinira aktivnosti gdje se prikupljaju podaci o hrvatskim državljanima koji su u pogođenim područjima i organiziraju se letovi za povratak kući.

Koliko brzo se onda uspiju organizirati ti letovi, prikupiti posada i sva logistika koja je potrebna?

Mislim da je prikupljanje posada i općenito organizacija prijevoznika manji dio priče. Veći dio priče bio je to da su aerodromi, zračne luke i zračni prostor bili zatvoreni. Dakle, u jednom trenu nismo mogli organizirati let iz takvih područja. Sada se lagano otvaraju, odnosno kontrolirano se dozvoljavaju letovi repatrijacije pa se u skladu s time i pripremaju dozvole koje se ishode diplomatskim putem jer se radi o državnim zrakoplovima. Dakle, država organizira repatrijaciju naših državljana.

Ana Kapetanović Foto: Vijesti u 17

Kako teče ta međudržavna komunikacija?

Nemamo potrebe za tolikom komunikacijom koliko gledamo, kao i prijevoznici koje je angažirala država, u kolikoj mjeri se let s pogođenog područja može obaviti nazad u Hrvatsku. Ovo je zaista i velika destinacija, mora se voditi računa da se zaobiđe veliki broj zračnih prostora koji su potencijalno opasni za prijevoz putnika, tako da mislim da tu leži ključ logistike, kao i organizacije i prikupljanja podatak o svim putnicima, odnosno ljudima koji su voljni vratiti se u Hrvatsku. Jer kad to utvrdite, onda znate koji kapaciteti vam trebaju.

Kad se očekuje kraj ovog vraćanja?

Ne znam kada se očekuje kraj jer vjerujem da će biti još ljudi koji će se javljati i poželjeti se vraćati. Ne govorimo samo o jednoj destinaciji. I ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je također rekao da osim Dubaija imamo i interes povratka ljudi iz Dohe, mislim da se govori i o Rijadu. Dakle, situacija se mijenja iz sata u sat.

Naši kapaciteti su uvijek spremi?

Moram priznati da smo naišli da iznimnu volju hrvatskih prijevoznika da poduzmu ovakvu operaciju za državu.