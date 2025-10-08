"Rekao sam mu da tražim nekog tko će silovati moju ženu. Molio me da je namjestim, nije se smjela probuditi"

Dominique Pelicot, koji je drogirao svoju bivšu suprugu Gisèle Pelicot i pozivao desetke muškaraca da je siluju tijekom gotovo desetljeća, rekao je sudu da je muškarac koji se žali na presudu za silovanje znao da je pod sedativima kada je dolazio u njihov dom kako bi je zlostavljao.

Husamettin Dogan (44) traži poništenje presude za silovanje Gisèle Pelicot prema kojoj je osuđen na devet godina zatvora. S njim je osuđeno još 50 muškaraca koji su je zlostavljali. No, on je jedini koji se žalio na presudu.

"Nikad nisam imao namjeru silovati gospođu", sada tvrdi.

Njezin bivši suprug rekao je da je upoznao Dogana, nezaposlenog građevinara, u chat grupi pod nazivom "protiv njezina znanja" i jasno mu rekao da je drogirao svoju suprugu te da traži muškarce koji će je silovati, piše Guardian.

Husamettin Dogan Foto: Afp

"Imao je tu informaciju od početka", rekao je Pelicot i dodao da je Doganu telefonom rekao: "Tražim nekog tko će zlostavljati moju ženu nakon što je uspavam, bez njezina znanja."

Pelicot je priznao da je drogirao svoju suprugu, silovao je i pozivao muškarce da je siluju. "Svi su znali, svi su došli s istom namjerom. Uvijek sam govorio da je bila pod sedativima," rekao je na sudu ovaj 73-godišnji bivši električar i agent za nekretnine koji je postao jedan je od najgorih seksualnih zločinaca u modernoj francuskoj povijesti.

Osuđen je na 20 godina zatvora nakon što je priznao da je u hranu svoje, sada bivše, supruge stavljao tablete za spavanje i lijekove protiv anksioznosti te pozvao desetke muškaraca da je siluju dok je bila bez svijesti u njihovoj spavaćoj sobi. Taj užas trajao je od 2011. i 2020. godine.

Gisèle Pelicot (72) postala je feministička junakinja nakon što se prošle godine odrekla prava na anonimnost na suđenju. Pratila je i sadašnje suđenje sa svojim najmlađim sinom Florianom.

"Dao sam mu upute jer se nije smjela probuditi"

Dominique Pelicot rekao je sudu da je Doganu dao posebne upute jer je Gisèle Pelicot bila drogirana i nije se smjela probuditi.

"Precizno sam telefonom rekao da nema duhana, nema mirisa, da mora oprati ruke, nema nasilja, da će se snimati. Morao se skinuti na terasi", rekao je.

Na pitanje je li Dogan bio uzrujan kad je vidio Gisèle Pelicot kako leži bez svijesti na krevetu, Dominique Pelicot je odgovorio: "Ne, odgovaralo mu je."

Rekao je da je u sobi bila kamera na tronošcu, tako da nije bilo sumnje da će silovanje biti snimljeno. Rekao je i da je Dogan ostao oko dva sata i da ga je čak zamolio za pomoć u silovanjima: "Tražio je od mene da podignem ženinu nogu i htio joj je namjestiti glavu u određeni položaj jer to nije mogla učiniti", rekao je Pelicot.

Rekao je da je Dogan "uživao" u toj situaciji.

Na pitanje o Doganovoj tvrdnji da mu je Pelicot rekao da je to igra, odgovorio je: "Ne, nikad to nisam rekao."

Suđenje se nastavlja.