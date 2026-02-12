Orbanov glavni suparnik upao u "rusku zamku"? Oglasila se i bivša partnerica: "Nisam ja postavila kameru!"

Nekoliko mjeseci prije ključnih parlamentarnih izbora u Mađarskoj, glavna tema nisu ni standard Mađara, ni rat u Ukrajini, nego jedan seks skandal. U središtu priče su Péter Magyar, čelnik stranke Tisza i trenutno najveća prijetnja dugovladajućem Viktoru Orbanu, te Magyarova bivša partnerica Evelin Vogel.

Sve je počelo kada su se na internetu, na stranici nazvanoj po potpredsjedniku Magyarove stranke, pojavila fotografija iz spavaće sobe. Magyar je odmah reagirao i objavio video na YouTubeu, tvrdeći da je žrtva "obavještajne operacije ruskog tipa".

Prema njegovim riječima, Vogel ga je namamila u unajmljeni stan na budimpeštanskom Nagykörútu pod izlikom privatne zabave. Kad je došao tamo, bili su tamo još neki ljudi, a na stolu je uz alkohol bilo i nešto što je izgledalo kao droga, no oporbeni čelnik se kune da nije konzumirao nikakve droge.

"Vogel me pozvala na kućnu zabavu, na koju sam otišao i dopustio da me zavede", izjavio je Magyar, naglasivši da su te noći imali "konsenzualni seksualni odnos", ali da tada nije ni slutio da ih snimaju tajne kamere.

Magyar tvrdi da je stan bio opremljen profesionalnom opremom za prisluškivanje i snimanje te da su kasnija ucjena i ponašanje njegove bivše partnerice potvrdili njegove sumnje da je upao u zamku koju je pripremio vladajući režim kako bi ga diskreditirao. Optužio je da su u svemu sudjelovale mađarske tajne službe.

Naglasio je i da njegov zamjenik Márk Radnai, čije ime je u nazivu web stranice, nije bio tamo.

"Ova snimka samo je još jedan dokaz da je moć prestravljena. Ako se držimo zajedno, pobijedit ćemo. Ako nas slome, oni će pobijediti, a Mađarska će propasti", poručio je Magyar svojim simpatizerima.

Vogel: "Nisam ja postavila kameru!"

Druga strana priče stigla je putem portala 444.hu, kojem je Evelin Vogel dala ekskluzivnu izjavu. Vidno potresena, Vogel odbacuje sve optužbe da je sudjelovala u postavljanju zamke.

"Nisam ja tamo stavila kameru. Nijedna razumna osoba ne može misliti da bih ja sudjelovala u nečemu takvom", poručila je Vogel za 444.hu.

Ona tvrdi da su u cijeloj priči "oboje žrtve" te da je i sama zgrožena činjenicom da su njihovi intimni trenuci postali javno dobro.

"Spremna sam na zajedničke pravne korake, ali za to je potrebno da Péter shvati da smo oboje meta. Poduzet ću mjere protiv onoga tko je ovo učinio", zaključila je.

Tamás Menczer, direktor komunikacija Fidesza, u srijedu je izjavio da Orbanova stranka Fidesz nema nikakve veze s tim slučajem.

Analitičari smatraju da je ovaj skandal pokušaj skretanja pažnje s gospodarskih problema i afera u vladajućim krugovima, poput zagađenja iz tvornica baterija o kojima je Magyar nedavno govorio. Hoće li "snimka iz spavaće sobe" naštetiti Magyarovoj popularnosti ili će se pretvoriti u dokaz o prljavim metodama mađarskih tajnih službi, pokazat će u konačnici presudni parlamentarni izbori u Mađarskoj za nekoliko tjedana.