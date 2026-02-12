Obavijesti Foto Video Pretražite
MAĐARSKI SEKS SKANDAL

Orbanov glavni suparnik upao u "rusku zamku"? Oglasila se i bivša partnerica: "Nisam ja postavila kameru!"

Piše D. Z., 12. veljače 2026. @ 22:44 komentari
Peter Magyar i Evelin Vogel
Peter Magyar i Evelin Vogel Foto: Screenshot/Youtube
Ako je snimka konsenzualnog seksa između dvoje bivših partnera najbolje što u svojem arsenalu ima Viktor Orban, onda je postao poprilično očajan.
vijesti
Tijela Dragana i Marka pronađena u vikendici na Drini
Loznica tuguje
Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
Provjereno u posjedu fotografija na kojima liječnica hitne medicine šmrče kokain!
Večeras u Provjerenom
FOTO Šokantno! Liječnica hitne medicine snimljena kako šmrče kokain!
U Rijeci brutalno pretučen maloljetnik, ima teške tjelesne ozlijede
Oglasila se gradonačelnica
FOTO Brutalno prebili maloljetnika, snimka je zastrašujuća: Tukli ga nogama i vukli po cesti, lice mu je slomljeno
show
Blanka Vlašić dobila razvod od Rubena Van Guchta
kraj ljubavi
Blanka Vlašić razvela se od belgijskog novinara! Evo zašto je o toj odluci dugo šutjela
Monica Seleš oglasila se nakon dugo vremena,
ne biste je prepoznali
Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom
Uznemirujuća teorija iz Epsteinovih spisa
sporna uporaba
Uznemirujuća teorija iz Epsteinovih spisa: Čak 316 puta spomenuo je ovu riječ
zdravlje
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
Podijelio je važnu poruku prije smrti
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
Koliko dugo piti magnezij da stvarno pomogne kod grčeva, stresa i nesanice?
Piše nutricionistica
Koliko dugo piti magnezij da stvarno pomogne kod grčeva, stresa i nesanice?
Simptomi ciroze jetre: Znakovi koje većina ljudi ignorira dok nije prekasno
Bolest jetre u kasnom stadiju
Simptomi ciroze jetre: Znakovi koje većina ljudi ignorira dok nije prekasno
zabava
Otac ga pozvao jer mu je došla prijateljica, a kad je vidio tko sjedi u boravku, morao je snimiti video
Urnebesno
Otac ga pozvao jer mu je došla prijateljica, a kad je vidio tko sjedi u boravku, morao je snimiti video
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
LOL
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
"Ovo ima samo na balkanskim cestama": Snimka iz Srbije dobro nasmijala gledatelje
Jao…
"Ovo ima samo na balkanskim cestama": Snimka iz Srbije dobro nasmijala gledatelje
tech
Robot Roby odbio skočiti sa Starog mosta, razlog je prilično logičan
Premijera u BiH
Robot Roby odbio skočiti sa Starog mosta, razlog je prilično logičan
Godinama je ovaj zagonetni kamen zbunjivao znanstvenike, a onda je AI otkrio o čemu se zapravo radi
Možete je i sami isprobati
Godinama je ovaj zagonetni kamen zbunjivao znanstvenike, a onda je AI otkrio o čemu se zapravo radi
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Nova tehnologija
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
sport
Ždrijeb Lige nacija donio spektakle na Novoj TV: Hrvatska u skupini smrti!
BIT ĆE PAKLENO
Ždrijeb Lige nacija donio spektakle na Novoj TV: Hrvatska u skupini smrti!
Drama na utakmici: Duvnjaku morali namještati prst, a onda je Domagoj potezom oduševio Njemačku!
uh, bolno!
VIDEO Drama na utakmici: Duvnjaku morali namještati prst, a onda je potezom šokirao Njemačku!
VIDEO Pogledajte reakciju izbornika Engleske nakon što je izvukao skupinu s Hrvatskom
KLASIČNI NIJEMAC
VIDEO Pogledajte reakciju izbornika Engleske nakon što je izvukao skupinu s Hrvatskom
tv
Kumovi: Dobio je neugodan poziv – Bolje je da uživo porazgovaraju
KUMOVI
Kumovi: Dobio je neugodan poziv – Bolje je da uživo porazgovaraju
U dobru i zlu: Je li stvarno bolestan ili samo glumi?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Je li stvarno bolestan ili samo glumi?
Kumovi: U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
KUMOVI
U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
putovanja
Kviz općeg znanja: 15 laganih pitanja za pumpanje ega
Ili?
Kviz općeg znanja: 15 laganih pitanja za pumpanje ega
Mirisna, čudesna i ukusna: Znate li za što je sve dobra majčina dušica?
Začin, čaj ili oblog
Mirisna, čudesna i ukusna: Znate li za što je sve dobra majčina dušica?
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
novac
Hrvati ih cijene zbog kvalitete, a sad su u problemu: Dobit se prepolovila, Kina i carine odnijele milijarde
Alarm u Stuttgartu
Hrvati ih cijene zbog kvalitete, a sad su u problemu: Dobit se prepolovila, Kina i carine odnijele milijarde
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom
Veliki rezovi
Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom
lifestyle
Izrastanje boba: Koraci za lakši put do duge kose
NEKI I POŽALE
Za sve kojima je dosadio bob: Evo kako učiniti da kosa u fazi puštanja izgleda dobro
Popis recepata za jednostavna jela
Nema čega nema
Tražite ideju za jednostavan ručak? Imamo više od 30 recepata bez kompliciranja
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
Podijelio je važnu poruku prije smrti
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
sve
Ždrijeb Lige nacija donio spektakle na Novoj TV: Hrvatska u skupini smrti!
BIT ĆE PAKLENO
Ždrijeb Lige nacija donio spektakle na Novoj TV: Hrvatska u skupini smrti!
Blanka Vlašić dobila razvod od Rubena Van Guchta
kraj ljubavi
Blanka Vlašić razvela se od belgijskog novinara! Evo zašto je o toj odluci dugo šutjela
Izrastanje boba: Koraci za lakši put do duge kose
NEKI I POŽALE
Za sve kojima je dosadio bob: Evo kako učiniti da kosa u fazi puštanja izgleda dobro
 
