Susjedi bijesni zbog nove odluke Vlade, najavljuju selidbe poslovanja: "Hrvatska postaje sve atraktivnija za naša poduzeća"

1000 eura - toliko iznosi minimalna plaća u susjednoj Sloveniji. Išla je gore za oko 15 posto.

No, i ovolika je zadala glavobolje poslodavcima jer ono što se mora isplatiti po radniku daleko je skuplje.

Kad, primjerice, usporedimo prosječnu slovensku i hrvatsku plaću, razlika nije velika. Tek nešto više od 100 eura. Koliko ona stoji poslodavca - to je druga priča.

Hrvatska ima prosječnu plaću od oko 1450 eura, a Slovenija 1600. Međutim, njihova bruto plaća daleko je veća od naše, za nekih 500 eura. U Hrvatskoj je oko 2100 eura, a kod susjeda 2500. To je samo zato što susjedna država uzima puno veći dio ukupnih troškova poslodavaca po radniku na ime poreza i doprinosa. Na račun nam sjedne gotovo jednako.



Osim "klasičnih" davanja Slovenija ima i obvezan regres od 1500 eura i božićnicu od 750 eura. Najmanje.

Vlada se, kaže, ne boji velikog odljeva. Pitanje je hoće li to Sloveniju stajati skuplje od onoga što su planirali.

Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Line Dollar.