FOTO Skandal potresa Mađarsku! Deseci tisuća ljudi marširali Budimpeštom, okupio ih Orbanov najžešći protivnik

Deseci tisuća Mađara marširali su glavnim gradom Budimpeštom u subotu kako bi osudili procurjelu snimku koja prikazuje zlostavljanje djece u jednom maloljetničkom odgojnom zavodu. Prosvjed je organizirao glavni izazivač Viktora Orbána na predstojećim izborima, Péter Magyar.

Prosvjed je uslijedio nakon objave videozapisa ovoga tjedna na kojima se vidi kako zaposlenici maloljetničkog odgojnog centra u mađarskoj prijestolnici fizički zlostavljaju djecu smještenu u toj ustanovi.

Bivši ravnatelj centra, koji se nalazi u policijskom pritvoru zbog sumnje da je vodio lanac prostitucije, među ostalim kaznenim djelima, također je optužen za fizičko i seksualno zlostavljanje maloljetnika.

Policija je ovoga tjedna izvršila raciju u odgojnom centru, no kritičari optužuju Orbánovu vladu da godinama nije reagirala unatoč ranijim prijavama o zloporabama.

Magyar, čija centrističko-desna stranka Tisza prema većini neovisnih anketa ima veću potporu od Orbánova Fidesza, iskoristio je slučaj kako bi optužio vladu da nije zaštitila ranjivu djecu te je pozvao Orbána na ostavku.

Prosvjednici su se okupili po hladnom vremenu u središtu Budimpešte i u tišini marširali preko rijeke Dunav. Kako je padao sumrak, mnogi su zapalili baklje i počeli se penjati prema Orbánovim uredima.

Jedan od prosvjednika, Sándor Horvát, koji je na prosvjed doputovao oko 325 kilometara iz Tiszabecsa, mjesta uz granicu s Ukrajinom, rekao je da vjeruje kako Orbánova vlada neće postojati do izbora koji bi se trebali održati u travnju sljedeće godine.

"U drugim bi zemljama cijela vlada pala zbog ovakvog skandala. No ovdje ih vidimo kako se grčevito drže vlasti", rekao je.

Zlostavljanje maloljetnika u državnim institucijama i ranije je izazvalo političku krizu za Orbánovu vladu.

Godine 2024. mađarska predsjednica Katalin Novák i ministrica pravosuđa Judit Varga podnijele su ostavke nakon snažnog bijesa javnosti zbog njihove potpore pomilovanju muškarca osuđenog za pomaganje u prikrivanju slučajeva seksualnog zlostavljanja djece u državnom sirotištu.

Taj je skandal predstavljao rijedak trenutak slabosti za Orbána, koji Mađarskom upravlja gotovo potpunom moći otkako se vratio na vlast 2010. godine.

Magyar, bivši insajder Orbánove stranke Fidesz, izbio je u središte mađarske političke scene upravo tijekom tog slučaja, optužujući vladu za nepravilnosti i korupciju.

Obraćajući se okupljenima ispred sjedišta izvršne vlasti u subotu, Magyar je povukao paralele između prošlogodišnjeg skandala s pomilovanjem i novijih optužbi za zlostavljanje djece, javlja Euronews.

"Prije dvadeset i dva mjeseca jedna je zemlja postavila pitanje mađarskoj vladi: može li promijeniti i poboljšati položaj djece ili će ostati suučesnik zlostavljača djece? Orbánova vlada obećala je sve, ali se od tada, nažalost, pokazalo da je svaki član Orbánove vlade stao na stranu zlostavljača", rekao je Magyar.

Orbánova vlada osudila je fizičko zlostavljanje prikazano u objavljenim snimkama, ali je ustvrdila da slučajevi zlostavljanja djece koji izlaze na vidjelo pokazuju kako mađarski sustav zaštite djece učinkovito funkcionira u otkrivanju nezakonitosti.

