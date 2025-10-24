FOTOGALERIJA Stotine tisuća ljudi na suparničkim skupovima: Najžešći Orbanov protivnik mogao bi srušiti dugogodišnju vladavinu

Stotine tisuća Mađara ispunile su u četvrtak ulice Budimpešte na suprotstavljenim skupovima, a pristaše dviju glavnih političkih struja u zemlji pokazivale su svoju snagu uoči nacionalnih izbora, koji će se održati na proljeće.
Suparnički skupovi bili su svojevrsni obračun između nacionalističkog premijera Viktora Orbána i njegova glavnog političkog suparnika Pétera Magyara, koji bi mu mogao pružiti najžešću izbornu borbu u posljednjih 15 godina.
Viktor Orban drži govor - 6Foto:
Afp
Skup podrške Peter Magyaru - 1Foto:
Afp
Orbánovi pristaše okupili su se u četvrtak ujutro na mostu preko Dunava i krenuli prema zgradi mađarskog parlamenta. Skup, koji su organizatori nazvali "marš mira", održan je na mađarski nacionalni praznik 23. listopada – dan sjećanja na neuspjeli protusovjetski ustanak 1956. godine, koji je ugušila Crvena armija.
Viktor Orban drži govor - 4Foto:
Afp
Sudionici su uzvikivali slogane podrške Orbánu i njegovoj poruci da strane sile prijete uvući Mađarsku u izravno sudjelovanje u ratu Rusije protiv Ukrajine. Na čelu povorke isticao se veliki transparent s natpisom "Ne želimo umrijeti za Ukrajinu".
Viktor Orban drži govor - 2Foto:
Afp
Viktor Orban drži govor - 5Foto:
Afp
Obraćajući se mnoštvu u govoru punom neprijateljstva prema Ukrajini i Europskoj uniji, temama koje redovito napada, Orbán je optužio europske saveznike Kijeva da su uveli EU u rat i da su spremni slati druge u smrt.
Najžešći protivnik
Magyarovi pristaše, okupljeni na Trgu heroja u Budimpešti, uzvikivali su protuvladine slogane poput "Rusi, idite kući!" – slogan iz mađarske pobune 1956. godine, ali i moderna poruka onima koji smatraju da je Orbán previše približio zemlju Moskvi.
Skup podrške Peter Magyaru - 8Foto:
Afp
Skup podrške Peter Magyaru - 5Foto:
Afp
Jedna Magyarova pristaša, Zsanett Kiss, doputovala je iz Pápe na zapadu Mađarske kako bi sudjelovala na skupu. Rekla je da vjeruje kako bi Magyar mogao poboljšati stagnirajuće gospodarstvo i vratiti zemlju na demokratskiji put.
"Želim da već jednom dođe do promjene u ovoj zemlji i mogu reći da mi je dosta, dosta mi je proteklih 15 godina", rekla je, javlja Euronews.
Skup podrške Peter Magyaru - 7Foto:
Afp
Skup podrške Peter Magyaru - 11Foto:
Afp
U govoru pred svojim pristašama koji su ispunili Trg heroja Magyar (44) je optužio Orbána da je osiromašio zemlju zloupotrebom javnog novca i poticanjem sukoba među Mađarima.
Skup podrške Peter Magyaru - 4Foto:
Afp
On je odvjetnik i bivši član Orbánove stranke Fidesz, a prošle je godine naglo isplivao na političku scenu. Svoju je kampanju usmjerio na egzistencijalne probleme većine Mađara – postojanu inflaciju, loše zdravstvo i sve izraženije optužbe za korupciju u vladi, izvore nezadovoljstva koji već dugo prate Orbánovu vlast.
Skup podrške Peter Magyaru - 3Foto:
Afp
Skup podrške Peter Magyaru - 6Foto:
Afp
Nedavno je završio 80-dnevnu turneju po zemlji tijekom koje je održao brojne skupove u obliku otvorenih tribina i odgovarao na pitanja građana.
Ovoga puta, međutim, zauzima pomirljiv ton, pozivajući svoje pristaše da nakon izbora u travnju iduće godine prihvate i svoje političke suparnike. Točan datum izbora još nije određen.