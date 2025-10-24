FOTOGALERIJA Stotine tisuća ljudi na suparničkim skupovima: Najžešći Orbanov protivnik mogao bi srušiti dugogodišnju vladavinu

Stotine tisuća Mađara ispunile su u četvrtak ulice Budimpešte na suprotstavljenim skupovima, a pristaše dviju glavnih političkih struja u zemlji pokazivale su svoju snagu uoči nacionalnih izbora, koji će se održati na proljeće.

Suparnički skupovi bili su svojevrsni obračun između nacionalističkog premijera Viktora Orbána i njegova glavnog političkog suparnika Pétera Magyara, koji bi mu mogao pružiti najžešću izbornu borbu u posljednjih 15 godina.

Viktor Orban drži govor - 6 Foto: Afp

Skup podrške Peter Magyaru - 1 Foto: Afp

Orbánovi pristaše okupili su se u četvrtak ujutro na mostu preko Dunava i krenuli prema zgradi mađarskog parlamenta. Skup, koji su organizatori nazvali "marš mira", održan je na mađarski nacionalni praznik 23. listopada – dan sjećanja na neuspjeli protusovjetski ustanak 1956. godine, koji je ugušila Crvena armija.

Viktor Orban drži govor - 4 Foto: Afp

Sudionici su uzvikivali slogane podrške Orbánu i njegovoj poruci da strane sile prijete uvući Mađarsku u izravno sudjelovanje u ratu Rusije protiv Ukrajine. Na čelu povorke isticao se veliki transparent s natpisom "Ne želimo umrijeti za Ukrajinu".

Viktor Orban drži govor - 2 Foto: Afp

Viktor Orban drži govor - 5 Foto: Afp

Obraćajući se mnoštvu u govoru punom neprijateljstva prema Ukrajini i Europskoj uniji, temama koje redovito napada, Orbán je optužio europske saveznike Kijeva da su uveli EU u rat i da su spremni slati druge u smrt.

Najžešći protivnik

Magyarovi pristaše, okupljeni na Trgu heroja u Budimpešti, uzvikivali su protuvladine slogane poput "Rusi, idite kući!" – slogan iz mađarske pobune 1956. godine, ali i moderna poruka onima koji smatraju da je Orbán previše približio zemlju Moskvi.

Skup podrške Peter Magyaru - 8 Foto: Afp

Skup podrške Peter Magyaru - 5 Foto: Afp

Jedna Magyarova pristaša, Zsanett Kiss, doputovala je iz Pápe na zapadu Mađarske kako bi sudjelovala na skupu. Rekla je da vjeruje kako bi Magyar mogao poboljšati stagnirajuće gospodarstvo i vratiti zemlju na demokratskiji put.

"Želim da već jednom dođe do promjene u ovoj zemlji i mogu reći da mi je dosta, dosta mi je proteklih 15 godina", rekla je, javlja Euronews.

Skup podrške Peter Magyaru - 7 Foto: Afp

Skup podrške Peter Magyaru - 11 Foto: Afp

U govoru pred svojim pristašama koji su ispunili Trg heroja Magyar (44) je optužio Orbána da je osiromašio zemlju zloupotrebom javnog novca i poticanjem sukoba među Mađarima.

Skup podrške Peter Magyaru - 4 Foto: Afp

On je odvjetnik i bivši član Orbánove stranke Fidesz, a prošle je godine naglo isplivao na političku scenu. Svoju je kampanju usmjerio na egzistencijalne probleme većine Mađara – postojanu inflaciju, loše zdravstvo i sve izraženije optužbe za korupciju u vladi, izvore nezadovoljstva koji već dugo prate Orbánovu vlast.

Skup podrške Peter Magyaru - 3 Foto: Afp

Skup podrške Peter Magyaru - 6 Foto: Afp

Nedavno je završio 80-dnevnu turneju po zemlji tijekom koje je održao brojne skupove u obliku otvorenih tribina i odgovarao na pitanja građana.

Ovoga puta, međutim, zauzima pomirljiv ton, pozivajući svoje pristaše da nakon izbora u travnju iduće godine prihvate i svoje političke suparnike. Točan datum izbora još nije određen.

