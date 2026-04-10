Sjeverna Koreja testirala elektromagnetsko oružje i takozvane "bombe za zamračenje"

Sjeverna Koreja provela je niz testiranja oružja koja, prema njihovoj državnoj agenciji KCNA, ukazuju na pomak prema suvremenim borbenim sposobnostima. Lansiranja su uključivala balistički projektil s kazetnom bojnom glavom te elektromagnetsko oružje, a oba su predstavljena kao dokaz tehnološkog napretka. Dodatna ispitivanja obuhvatila su bombe od ugljičnih vlakana i mobilni protuzračni sustav kratkog dometa, prenosi agencija Reuters.

Kim Jong Sik, sjevernokorejski general koji je nadzirao program, opisao je elektromagnetsko oružje i bombe od ugljičnih vlakana kao "posebna sredstva" za sjevernokorejsku vojsku, izvijestio je KCNA. Istodobno su Združeni stožeri Južne Koreje potvrdili višestruka lansiranja projektila tijekom nekoliko dana. Pjongjang nije objavio broj ispaljenih balističkih projektila, iako takve aktivnosti predstavljaju kršenje sankcija Ujedinjenih naroda.

Jedan od testova uključivao je balistički projektil Hwasongpho-11 Ka, taktički projektil zemlja-zemlja s kasetnim streljivom, za koji je KCNA navela da može "pretvoriti u pepeo bilo koju metu" na površini od oko sedam hektara. Vojni analitičari te demonstracije tumače kao signal odvraćanja i spremnosti za tehnološki napredan sukob.

Sjeverna Koreja dodatno je učvrstila svoj stav prema Južnoj Koreji kao neprijatelju, što je smanjilo očekivanja o ublažavanju napetosti.

Južnokorejski stručnjak i profesor na južnokorejskom Sveučilištu Kyungnam Lim Eul-chul izjavio je za Reuters da bi elektromagnetsko oružje moglo onesposobiti ključne elektroničke sustave, uključujući borbene zrakoplove F-35A i ratne brodove razarače opremljene sustavom Aegis. Dodao je da bombe od ugljičnih vlakana mogu poremetiti elektroenergetske mreže raspršivanjem vodljivih čestica.

Sjeverna Koreja također je obznanila da je provela vježbu gađanja koristeći "jeftine sirovine", što ukazuje na ciljanje masovne proizvodnje tih oružja, komentirao je za Reuters Yang Moo-jin, profesor na južnokorejskom Sveučilištu sjevernokorejskih studija.

Južnokorejski vojni stručnjaci Song Seong-jong i Shin Jong-woo upozorili su u komentaru za navedenu agenciju da takav razvoj otežava obrambeno planiranje Seula. Shin je istaknuo da pristup odražava lekcije iz sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku, naglašavajući masovnu proizvodnju i elektroničko ometanje sustava kao ključne elemente suvremenog ratovanja.