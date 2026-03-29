Kim Jong Un nadgledao testiranje moćnog oružja: "Više nije sporno može li projektil dosegnuti SAD, već može li nositi više bojevih glava

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un nadgledao je zemaljsko testiranje nadograđenog raketnog motora, izvijestili su u nedjelju državni mediji, što je još jedan ključni korak u programu naoružanja dalekog dometa.

Stručnjaci za pitanja obrane vjeruju da Sjeverna Koreja planira koristiti svoje raketne motore na kruto gorivo za lansiranje interkontinentalnih balističkih projektila. Motori omogućuju brža lansiranja projektila jer zahtijevaju malo pripreme prije paljenja.

Najnovije testiranje je "dio nacionalnog plana razvoja obrane u razdoblju novog petogodišnjeg plana", izvijestila je službena Korejska središnja novinska agencija Pjongjanga (KCNA), ne navodeći ni datume ni mjesta testiranja.

Testiranje nadograđenog raketnog motora

Riječ je o prvome službeno potvrđenom testiranju motora na kruto gorivo visokog potiska od rujna prošle godine, kada su državni mediji rekli da je motor generirao maksimalan potisak od 1971 kilonjutna. KCNA je izvijestila da je nedavni test postigao veći potisak od 2500 kilonjutna.

Razvoj događaja ukazuje na sjevernokorejsku "odlučnost da nabavi projektile koji su u stanju pogoditi ciljeve širom svijeta", rekao je AFP-u Hong Min, analitičar Korejskog instituta za nacionalno ujedinjenje.

"S obzirom na povećan maksimalan potisak, ovo ukazuje na namjeru Sjeverne Koreje da posjeduje ICBM-ove s globalnim dometom udara, kao i sposobnost da nadjača sustave raketne obrane", dodao je.

Fotografije koje je objavila KCNA prikazuju vođu Kim Jong-una kako, okružen visokim dužnosnicima pregledava, čini se, dio motora.

Na drugoj fotografiji prikazan je plamen koji izbija iz motora postavljenog na tlu i narančastim svjetlom osvjetljuje okolno mjesto za testiranje.

Kim Jong Un

Kim je rekao da su obrambene sposobnosti Sjeverne Koreje ušle u "znatnu fazu promjene" kada je posrijedi izgradnja njezinih strateških snaga.

Sjeverna Koreja već je pokazala da je svladala tehnologiju motora potrebnu za lansiranje projektila koji je u stanju dosegnuti kopneni dio SAD-a uz pomoć motora s manjim potiskom, rekla je Lee Ho-ryung iz Korejskog instituta za obrambene analize.

Sada više nije sporno može li projektil dosegnuti Sjedinjene Države, već može li nositi više bojevih glava, rekla je.

Raketa s više bojevih glava može pogoditi više ciljeva samo jednim lansiranjem, a istodobno preplaviti obrambene sustave istovremenim, disperziranim letjelicama koje ponovno ulaze u atmosferu.

Pojasnila je da "raketa s više bojevih glava treba veći potisak zbog svoje veće težine".

"Da bi Sjeverna Koreja pokazala kako je u stanju lansirati interkontinentalnu balističku raketu s više bojevih glava, potrebno joj je probno lansiranje kako bi dokazala da vlada takvom tehnologijom."

Pjongjang je posljednji put testirao interkontinentalnu balističku raketu u listopadu 2024.