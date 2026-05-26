Rubio o ratu u Europi: "Ovo mora završiti. SAD je spreman..."

Sjedinjene Države i dalje su spremne posredovati u sukobu između Rusije i Ukrajine, rekao je u utorak državni tajnik Marco Rubio nakon masovne ruske ofenzive na Kijev.

"Sjedinjene Države spremne su i voljne učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi olakšale kraj ovog rata i nadamo se da će se prilika ukazati u nekom trenutku", rekao je novinarima tijekom službenog posjeta Indiji, nakon telefonskog razgovora sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom.

U subotu navečer, u masovnom zračnom napadu usmjerenom na Kijev i okolnu regiju ubijene su najmanje četiri osobe, nekoliko dana nakon smrtonosnog ukrajinskog napada na srednju školu u regiji koju okupira Rusija.

"Svaki put kad vidite ove velike napade s obje strane, to je podsjetnik zašto je ovo strašan rat... i on mora završiti", rekao je Rubio.

Rusija je u ponedjeljak pozvala strane državljane koji žive u glavnom gradu Ukrajine, uključujući diplomatsko osoblje, da napuste Kijev prije daljnjih ruskih vojnih bombardiranja usmjerenih na "centre donošenja odluka" i "poduzeća vojno-industrijskog kompleksa".

Rubio je novinarima rekao da je Moskva upozorila "sva veleposlanstva", a ne samo američko.