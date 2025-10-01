Ostavljene su na mokrom podu zahoda prije 36 godina, a sada je otkrivena stravična priča: Glavno pitanje još nema odgovor

Sestre iz Kalifornije, nestale prije 36 godina, pronađene su žive uz pomoć obiteljske DNK analize, priopćile su vlasti koje istražuju njihov slučaj u Arizoni.

Jasmin i Elizabeth Ramos pronađene su u kolovozu, a živjele su pod novim imenima koje su im dali udomitelji. Par koji ih je posvojio nije znao da se vode kao nestale.

Vlasti sada traže ubojicu njihove majke, Marine Ramos iz Bakersfielda u Kaliforniji, čije je tijelo pronađeno s više ubodnih rana u okrugu Mohave u Arizoni 12. prosinca 1989.

Jasmin i Elizabeth Ramos Foto: Facebook

Jasmin je imala 2 mjeseca, a Elizabeth 14 mjeseci kada su nestale. Nekoliko dana od ubojstva njihove majke, pronađene su napuštene u toaletu u parku Oxnard u Kaliforniji, objavio je ured šerifa okruga Mohave.

"Svjedok koji je hodao tim područjem čuo je plač djece u ženskom zahodu. Zamolio je ženu da provjeri toalet, a ona je pronašla djevojčice kako leže na mokrom podu bez odrasle osobe u blizini", priopćili su.

U to vrijeme, vlasti nisu povezale djevojčice s ubijenom ženom, a ostavljene djevojčice su na kraju posvojene, piše NBC News.

Otvaranje slučaja Ramos

Slučaj Ramos otvorila je Jedinica za posebne istrage, osnovana 2019. godine radi oživljavanja neriješenih slučajeva. Kada je dosje ponovno otvoren žrtva još nije bila identificirana, a njezine kćeri smatrane su nestalima.

Otisci prstiju pronađeni na tijelu ubijene Marine podudarali su se s onima Marie Ortiz, koja je nekada ranije uhićena zbog krađe u trgovini u Kaliforniji. Ortizina adresau Bakersfieldu dovela je istražitelje do cimerice koja je rekla da ima rođakinju Marinu Ramos koja je nestala 1989. godine, priopćio je ured.

Kasnije se saznalo da je Maria Ortiz pseudonim koji je koristila Marina Ramos. Istražitelji su također otkrili da je Ortiz imala dvije mlade kćeri koje se vode kao nestale.

Rođakinja Marine Ramos istražiteljima je dala njezin uzorak DNK, a oni su pretražili policijske i obiteljske baze u nadi da će pronaći djevojčice.

Otkrili su jednu od sestara, koja je rekla su ona i njezina sestra napuštene 1989. godine. Druga sestra čuvala je isječke iz novina s vijestima o ostavljanju dviju djevojčica u zahodu.

Šerifov ured zadovoljan je pronalaskom nestalih djevojčica, ali ključni dio slučaja i dalje je neriješen jer se ne zna tko je ubojica Marine Ramos. Na tome detektivi i dalje rade.

Ured je rekao da je svjedok prijavio da je vidio Marinu Ramos s dvojicom muškaraca i njezinim kćerima u parku Oxnard, gdje su bebe bile ostavljene te da je njih petero viđeno i u crnom kamionetu.

Istražitelji se nadaju da bi to svjedočenje moglo osvježiti nečije pamćenje i pomoći vlastima da pronađu ubojice Marine Ramos.