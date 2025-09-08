O ovome policija šuti godinama: Je li Maddie pregažena i je li ova žena kriva za to?

Žena koja je bila pod istragom zbog nestanka Madeleine McCann izjavila je za Sky News da je šokirana zanimanjem policije za nju. Portugalska i britanska policija istraživale su Njemicu prije sedam godina, a fokus im je bio na teoriji da se Madeleine probudila, izašla iz obiteljskog apartmana u Praia da Luz kroz otključana vrata terase i poginula u nesreći s bijegom s mjesta nesreće.

To se dogodilo neposredno prije nego što se Christian B. pojavio kao glavni osumnjičenik za nestanak trogodišnje britanske djevojčice 2007. godine. Očekuje se da će sljedeći tjedan biti pušten iz njemačkog zatvora nakon što odsluži kaznu za silovanje starije žene u Praia da Luz 2005. godine.

Teorija o bijegu s mjesta nesreće procurila je u lipnju u portugalske novine Correio da Manha. Nije naveden identitet žene, ali izvješće sugerira da je istraga propala jer su njemačke vlasti odbile sudjelovati i poslati detektiva na tajni zadatak da se sprijatelji s osumnjičenicom.

Sky News je pronašao Njemicu i rekla je da nije bila svjesna da je bila sumnjiva. Ispričala je da je radila u restoranu blizu plaže u Praia da Luz i da se vratila kući nakon što je Madeleine nestala iz kreveta. Njezin britanski partner bio je kuhar u Ocean Clubu koji je posluživao večeru McCannovima i njihovim prijateljima.

"Ne znam ni je li se dogodila prometna nesreća, jer sam radila“, rekla je, dodavši: "Došla sam kući u pola jedanaest, a moj dečko je već bio kod kuće".

Njihov stan, kao i domove mnogih stanara, pretraživala je portugalska policija u danima nakon Madeleineinog nestanka.

Njemica je rekla da se naljutila tijekom drugog pretresa kada su je zamolili da isprazni zamrzivač te je upitala policajca: "Misliš li da sam je isjeckala na male komadiće i da ću je pojesti za večeru?"

Žena je rekla da ju je više od 10 godina kasnije kontaktirala njemačka policija, ali samo da bi je pitali poznaje li Christiana B. i je li ga vidjela u blizini stana McCannovih.

"Zanimalo ih je jesam li ikada vidjela ovog Nijemca u blizini područja gdje sam dugo živjela. Drugi ljudi su očito vidjeli njegov kombi, ali ja nisam", rekla je.

Žena je rekla da ju je njemački policijski inspektor - zvao nekoliko puta tijekom više od godinu dana. Tražio je SIM karticu s telefona koji je koristila dok je živjela u Portugalu. To bi moglo sugerirati da je policajac tražio više od informacija o Christianu B.

Lokalni izvještaji navode da je žena možda posudila automobil, ali je ona rekla: "Mislite li da sam je pregazila? Nisam čak ni imala auto u to vrijeme", piše Sky News.

Nije znala za izvješće u portugalskim novinama u lipnju dok joj novinari Sky Newsa to nisu rekli.

Obitelj njezina partnera, koji je u međuvremenu preminuo, rekla nam je da su ih ispitivali detektivi iz odjela Scotland Yarda Operation Grange, koji podržava njemačku i portugalsku policijsku istragu o Madeleineinom nestanku.

Na pitanje o istrazi protiv Njemice, glasnogovornik Metropolitanske policije rekao je: "Nastavljamo podržavati Madeleineinu obitelj kako bi saznala što se dogodilo navečer 3. svibnja 2007. u Praia da Luz. To uključuje suradnju s našim kolegama u Njemačkoj i Portugalu".

"Naše misli ostaju s obitelji i bilo bi neprimjereno davati daljnje komentare dok istraga traje", poručili su.

Noć prije Madeleineinog nestanka, njezini roditelji rekli su da se probudila plačući, a sljedeći dan pitala je gdje su bili. Dio teorije o bijegu s mjesta nesreće je da ih je možda krenula tražiti.

No Madeleineina majka, Kate, dugo je odbacivala teoriju da je njezina kći uspjela sama izaći iz stana.

U svojoj knjizi pod naslovom "Madeleine", napisala je: "Da biste uopće vjerovali ideji da je Madeleine mogla sama izaći, morali biste prihvatiti da je izašla na stražnji izlaz, povukla zavjese u dnevnoj sobi i ponovno ih navukla, zatim otvorila vrata terase, sigurnosna vrata za djecu na vrhu stepenica na verandi i mala vratašca prema cesti - i pažljivo zatvorila sva troja za sobom. Koje trogodišnjake poznaješ koji bi to učinilo?"

Čini se da je policija umanjila vjerojatnost teorije o bijegu s mjesta nesreće kada je njihov slučaj protiv Christiana B. počeo izgledati obećavajuće. Christian B. je i dalje pod istragom i upozoren je da se ne vraća u Portugal nakon što bude pušten iz zatvora.

Ken Ralphs, iseljenik koji ga je poznavao u vrijeme Madeleineinog nestanka, rekao je: "Mislim da je opasan za društvo. Zbog toga će se mnoga djeca i žene ponovno osjećati ranjivima. Što se mene tiče, on je štetno čudovište."

Ralphs, bivši aktivist iz Stockporta, prošle je godine za Sky News ispričao o zajedničkom prijatelju, također Britancu, koji je tvrdio da se upleo u zavjeru s Christianom B., osuđenim seksualnim prijestupnikom nad djecom.

Navodni plan, tjedan dana prije nego što je Madeleine nestala, bio je ukrasti dijete i prodati ga nekom paru koji nema dijete.

Sva trojica muškaraca bila su dio zajednice koja je živjela u kamperima u blizini Praia da Luz kada je Madeleine nestala.

Madeleine je odvedena iz hotelske sobe dok su joj roditelji večerali u restoranu u odmaralištu. Ralphs, koji živi izvan Luza, rekao je: "Christiana ovdje mnogi ljudi ne bi prihvatili. Nisam zabrinut za njega osobno, ali ima drugih koji su zabrinuti. Ako se pojavi ovdje, pratit ću ga 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu".

Istražitelji smatraju da je Christian B. (48) oteo i ubio Madeleine, ali protiv njega nije podignuta optužnica i on poriče bilo kakvu umiješanost. Hans Christian Wolters rekao je da je psihijatar procijenio Christiana B. kao opasnog te da se od njega "mogu očekivati ​​slični zločini, posebno seksualni prijestupi".

"Smatramo ga vrlo opasnim i pretpostavljamo da postoji rizik od ponovnog počinjenja kaznenog djela. Za nas je on i dalje jedini osumnjičenik u slučaju. I dalje pretpostavljamo da je odgovoran za njezin nestanak i u konačnici i za njezinu smrt", rekao je.

Prije puštanja Christiana B. na slobodu, njemačke vlasti pokušat će uvjeriti suca da mu nametne ograničenja: elektroničku oznaku, policijski sat, fiksnu adresu ili čak zabranu putovanja. Christian B. trebao bi biti pušten iz zatvora sljedeći tjedan.