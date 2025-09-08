Nestala djeca pronađena nakon što je policija ustrijelila oca koji je godinama bio u bijegu

Nakon što je u obračunu policije s odbjeglim Tomom Philipsom poginuo sam bjegunac, a jedan policajac je teško ranjen, istraga se usmjerila u pronalazak dvoje nestale djece.

Treće dijete, koje je u vrijeme pucnjave bilo s ocem, surađivalo je s vlastima i uz pomoć njegovih informacija pronađeno je i preostalo dvoje nestale djece. Djeca su pronađena u udaljenom kampu u šumi. Djeca su neozlijeđena, ali poslana su na liječničke preglede.

Djeca koja su četiri godine provela u bijegu s ocem su Ember 9 godina, Maverick 10 godina i Jayda 12 godina.

Zamjenica policijskog povjerenika Jill Rogers također je zahvalila zajednici oko Piopia na pružanju informacija koje su podržale policijske operacije.

"Ovo su male, ruralne i čvrsto povezane zajednice. Oni brinu o našim ljudima i vrlo smo zahvalni na podršci koju su nam pružili jutros“, izjavila je obraćanju medijima.

Dvoje djece pronađeno je bez pratnje, rekla je Rogers, dodajući da su "surađivali" otkako su otkriveni. Iz njezinih izjava nije jasno jesu li djeca obaviještena o očevoj smrti. Policija je također izjavila da je obavijestila njihovu majku Cat, kao i Phillipsove roditelje, da su djeca pronađena i da su na sigurnom.

Međutim, Rogers je odbila komentirati hoće li majka i baka i djed biti uključeni u daljnju brigu o djeci.

Majstor preživljavanja

Tom Phillips potječe iz poljoprivredne obitelji u malom ruralnom gradiću Marokopa u zapadnoj regiji Waikato u Novom Zelandu.

Ovo je područje okruženo vrlo surovim krajolikom, prostranom i neravnom obalom, gustim grmljem i šumovitim terenom s mrežom špilja koje se protežu kilometrima.

Policija se suočila s vrlo teškim uvjetima za provođenje potrage, a pokušaj pronalaska čovjeka koji očito nije želio biti pronađen vrlo se razlikuje od izgubljenog planinara koji je uobičajen na Novom Zelandu. Međutim, ovaj slučaj bio je prvi takve vrste, piše BBC.

Razgovarajući s lokalnim stanovništvom Marokope još 2021. godine, kada su mediji prvi put izvještavali o ovom slučaju, doznalo se da je Phillips Bushman (od riječi bush koja označava divlje i nepristupačne šume) s vještinama preživljavanja koje bi ga mogle osposobiti za izgradnju skloništa i traženje hrane u divljini.

Bio je netko tko je želio živjeti off the grid i nije bio na nijednoj društvenoj mreži.

Ipak, bilo je znakova da je očajnički trebao resurse. Od 2023. nadalje, Phillips i njegova djeca viđeni su pri brojnim provalama i pljačkama u trgovinama željezarijom i mješovitom robom. Viđen je i s puškom.

Ovaj slučaj već godinama muči Novi Zeland. Prvi izvještaji počeli su u rujnu 2021., kada je Phillips nestao u tjednu u kojem se trebao brinuti o djeci. Uslijedila je masovna potraga novozelandske policije koja je koštala stotine tisuća dolara.

Dvadeset dana kasnije, Phillips se pojavio s djecom kod kuće, bez ikakvog objašnjenja zašto su nestali. Optužen je za rasipanje policijskih resursa. Ali prije nego što se trebao pojaviti na sudu, ponovno je nestao s djecom, u prosincu te godine.

Viđen je kako dolazi kući po namirnice u veljači 2022., nakon čega više od godinu dana nije bilo ni riječi o njemu. Policija je 2024. godine ponudila nagradu od 80.000 dolara za informacije o njemu. Ali ništa od toga nije urodilo plodom, sve do sada kada je Phillips skončao.