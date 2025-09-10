Upozorenje: "Ruski dronovi nisu slučajno zalutali, ušli su duboko na Zapad"

U trenutku kada su ruski zračni napadi na Ukrajinu postali daleko masovniji i sve učestaliji dogodio se opasan presedan. Poljska je vojska srušila ruske dronove iznad vlastitoga teritorija.

No, ruski dronovi nisu samo prešli granicu Poljske - ušli su dovoljno duboko da je čak i varšavska zračna luka morala biti zatvorena, a sve se to dogodilo tijekom najnovijeg ruskog napada na cijelu Ukrajinu, piše u analizi reporterka BBC-a iz Kijeva Sarah Rainsford.

Zračna uzbuna počela je još prije ponoći, uz upozorenja da je u zraku najmanje 100 dronova i da se Rusija priprema lansirati rakete, objavio je BBC.

Dok su se Ukrajinci sklanjali u podzemna skloništa, online kanali koje prate počeli su javljati da je nekoliko dronova prešlo u Poljsku. Objave su ubrzo počele stizati i na poljskom jeziku, upozoravajući građane da potraže zaklon.

Proteklog vikenda ruska raketa pogodila je glavnu zgradu ukrajinske vlade, a prije toga oštećene su i zgrade Delegacije EU-a te British Councila u Kijevu.

Ruski dronovi i ranije su prelazili zapadnu ukrajinsku granicu. Jedna ruska raketa čak je pala u šumu, ali nije eksplodirala. Još 2022. godine dvoje seljana poginulo je blizu granice, navodno nakon što je ukrajinska protuzračna obrana srušila jednu raketu.

Zbog toga poljsko ratno zrakoplovstvo sada reagira svaki put kada se prijetnja približi granici. No dosad nikada nisu ništa oborili. Zato je ovo posve novi tip eskalacije sukoba – kako za Poljsku, tako i za NATO.