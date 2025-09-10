Upozorenje: "Ruski dronovi nisu slučajno zalutali, ušli su duboko na Zapad"

No, ruski dronovi nisu samo prešli granicu Poljske - ušli su dovoljno duboko da je čak i varšavska zračna luka morala biti zatvorena, a sve se to dogodilo tijekom najnovijeg ruskog napada na cijelu Ukrajinu, piše u analizi reporterka BBC-a iz Kijeva Sarah Rainsford.
Zračna uzbuna počela je još prije ponoći, uz upozorenja da je u zraku najmanje 100 dronova i da se Rusija priprema lansirati rakete, objavio je BBC.
Dok su se Ukrajinci sklanjali u podzemna skloništa, online kanali koje prate počeli su javljati da je nekoliko dronova prešlo u Poljsku. Objave su ubrzo počele stizati i na poljskom jeziku, upozoravajući građane da potraže zaklon.
Proteklog vikenda ruska raketa pogodila je glavnu zgradu ukrajinske vlade, a prije toga oštećene su i zgrade Delegacije EU-a te British Councila u Kijevu.
Zbog toga poljsko ratno zrakoplovstvo sada reagira svaki put kada se prijetnja približi granici. No dosad nikada nisu ništa oborili. Zato je ovo posve novi tip eskalacije sukoba – kako za Poljsku, tako i za NATO.