Plenković ustavnim sucima koji su napustili sjednicu: "Neka se bave onime za što su dobili mandat"

Premijer Plenković uoči samita u Kopenhagenu naglasio je važnost podupiranja nacionalne sigurnosti te podsjetio na izdvajanja za obranu i ulaganje u sposobnost hrvatske vojske kako bi dosegnuli cilj izdvajanja od 3,5 posto BDP-a za obranu.

Uvjeren je u široki koncenzus o potpori Ukrajini u vojnom smislu i podršci mirovnim naporima.

"Stav je Hrvatske jasan, a to je okončanje sukoba i pravedan mir koji znači poštivanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, mi imamo puno iskustva u postkonfliktnom razdoblju, a jednako tako se i zalažemo za otvaranje pregovora o članstvu u EU", kazao je premijer.

Izbor predsjednika Ustavnog suda nije sporan

Upitan o izboru predsjednika Ustavnog suda, te činjenicu da je dio sudaca napustio sjednicu jer između ostalog smatraju kako je trebalo pričekati s izborom do 12. listopada, kada istječe mandat aktualnom predsjedniku Miroslavu Šeparoviću, premijer u svemu ne vidi ništa sporno.

Sve je, kaže, u skladu s procedurom.

"Oni su se ponijeli politički i to znaju svi. Tko god prati rad Ustavnog suda zna da sve ono što je dobro je da je veliki broj sudaca, njih osam ostao pri racionalnom i razumnom stavu", rekao je Plenković i dodao da mu se sviđa komentar prof. Barić.

"Ona je jedan od vodećih stručnjaka Ustavnog prava i mislim da je ona sve rekla. Ustavni suci nisu tamo da vode politiku nego da se bave onime za što su dobili mandat Hrvatskog sabora", naglasio je premijer.

Premijer je ranije na svom profilu na društvenoj mreži X objavio da će godišnji dodatak za 1,23 milijuna umirovljenika u 2025. godini iznositi šest eura po godini staža, što je nastavak Vladinih mjera čiji je cilj poboljšanje položaja starijih sugrađana.

"To je mjera koja je dio novog Zakona o mirovinskom osiguranju, a donosi se uz potporu partnera iz Hrvatske stranke umirovljenika", pojasnio je Plenković.

U prosjeku umirovljenički godišnji dodatak iznosit će 171 euro i s njegovom isplatom prosječna će sveukupna mirovina iznositi više od 704 eura na kraju 2025. godine, objavio je Plenković na X-u.

Godišnji dodatak za svih 1,23 milijuna umirovljenika u 2025. iznosit će 6 € po godini staža❗️Mjera je dio novog Zakona o mirovinskom osiguranju, a donosimo je uz potporu partnera iz Hrvatske stranke umirovljenika. U dijalogu s predstavnicima umirovljenika nastavit ćemo… pic.twitter.com/gP53TsplzK — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) October 1, 2025

Napisao je i da vladin cilj da prosječna sveukupna mirovina do kraja mandata iznosi 800 eura. "U dijalogu s predstavnicima umirovljenika nastavit ćemo unaprjeđivati položaj naših sugrađana starije životne dobe", istaknuo je.