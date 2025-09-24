Je li Europa spremna rušiti ruske borbene avione? "Nakon upozorenja i jasne poruke..."

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u srijedu kako je mogućnost obaranja borbenog zrakoplova koji naruši zračni prostor NATO-a "na stolu".

Njezina izjava uslijedila je nakon više ruskih upada u zračni prostor zemalja članica ovog mjeseca - Poljske, Rumunjske, Estonije - što je Europu stavilo u stanje pojačane pripravnosti.

"Moje je mišljenje da moramo braniti svaki kvadratni centimetar teritorija", rekla je von der Leyen u razgovoru za CNN.

"To znači da, ako dođe do povrede zračnog prostora, nakon upozorenja i jasne poruke, opcija obaranja borbenog zrakoplova koji ulazi u naš zračni prostor svakako je na stolu", kazala je predsjednica Europske komisije.

Na marginama Opće skupštine UN-a u utorak, američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako vjeruje da bi zemlje NATO-a trebale obarati ruske zrakoplove koji povrijede njihov zračni prostor.

Rusko djelovanje u Europi ne ograničava se samo na zračne incidente. Moskva je posljednjih godina pojačala špijunažu, kibernetičke napade i pokušaje miješanja u izbore europskih država otkako je započela rat u Ukrajini.

"Rusija nas testira na svim poljima", poručila je von der Leyen.

"To je hibridni rat koji doživljavamo već mnogo godina – rat koji Rusija vodi protiv demokracija Europske unije i drugih. Zato se moramo braniti na svim razinama. I, kao što sam rekla, to je odluka NATO-a, ali moja poruka je jasna: naš teritorij je nedodirljiv", poručila je.

Iako von der Leyen nema ovlasti za donošenje vojnih odluka u ime država članica EU-a, njezin stav kao čelnice Europske komisije ima veliku političku težinu i dodatno pojačava pritisak unutar saveza da se razmotri odlučniji odgovor na ruske provokacije, analizira Politico.