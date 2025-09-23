Danska kaže da bi Rusija mogla biti odgovorna za upad dronova, oglasila se Moskva

Danska premijerka Mette Frederiksen izjavila je u utorak da "ni na koji način ne može isključiti mogućnost da je Rusija" odgovorna za upad dronova u ponedjeljak navečer koji je prisilio zračnu luku u Kopenhagenu na zatvaranje na četiri sata.

Frederiksen je također danskim medijima rekla da je "ono što smo sinoć vidjeli najozbiljniji napad na dansku kritičnu infrastrukturu do sada".

Mette Frederiksen Foto: Afp

Na pitanje o mogućem motivu, rekla je: "Očito. Poremetiti i stvoriti nemir. Izazvati zabrinutost. Vidjeti koliko daleko možete ići i testirati granice."

Rusija je odbacila svaku optužbu da bi mogla biti umiješana, piše Politico.

"Svaki put od njih čujemo neutemeljene optužbe", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, prema novinskoj agenciji Interfax. "Možda stranka koja zauzima ozbiljan i odgovoran stav ne bi trebala iznositi takve neutemeljene optužbe iznova i iznova."

Na konferenciji za novinare, Flemming Drejer, direktor operacija danske obavještajne službe PET, rekao je da nacionalne vlasti traže uzrok u svim smjerovima.

"Ali jasno je da smo, s obzirom na trenutnu prijetnju i ono što vidimo na međunarodnoj sceni, toga svjesni", rekao je Drejer odgovarajući na pitanje o Rusiji.

Rusija je ranije ovog mjeseca poslala dronove iznad Poljske, od kojih je nekoliko oboreno, kao i iznad Rumunjske. Tri ruska borbena zrakoplova presretnuta su u petak u estonskom zračnom prostoru.

Anne Tønnes, ravnateljica kopenhagenske policije, rekla je da je to nešto "izuzetno ozbiljno kada zatvorite međunarodnu zračnu luku na četiri sata".

Tønnes je najavila da je pokrenuta opsežna istraga u suradnji s nacionalnim i međunarodnim vlastima, uključujući one u susjednoj Švedskoj i Norveškoj, koje su također doživjele sličan upad dronova.

Zračne luke u Kopenhagenu i Oslu zatvorene su u ponedjeljak kasno navečer nakon što su u njihovom zračnom prostoru uočeni dronovi, što je prisililo preusmjeravanje ili otkazivanje letova i ostavilo deseke tisuća putnika nasukanima.