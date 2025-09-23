Trump se obratio UN-u, pale oštre kritike, a bilo je i problema: "Tko god upravlja ovim blesimetrom je u velikim problemima"

Predsjednik SAD-a Donald Trump održao je govor na 80. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku.

On se na početku bavio vlastitom zemljom i, kako je rekao, zlatnim dobom u koje je uveo SAD.

Za sve slabosti i kaos optužio je administraciju bivšeg predsjednika Joea Bidena.

Donald Trump na Općoj skupštini UN-a - 4 Foto: Afp

Dok cijeli svijet čeka poruke čelnika oko rata u Gazi, Tramp je istaknuo kako je priznavanje palestinske države nagrada za strašne zločine Hamasa. Dodaje da će ustrajati na povratku svih talaca u Izrael. Dotaknuo se i rata u Ukrajini, ali i kritizirao europske zemlje zbog ilegalnih migracija. Trump je, između ostalog, izjavio da je u sedam mjeseci zaustavio sedam svjetskih ratova, od kojih neki ni ne traju, a jedan nikad nije ni izbio.

"Ratove Kambodže i Tajlanda, Kosova i Srbije, Konga i Ruande - to je bio strašno nasilan rat... Pakistana i Indije, Izraela i Irana, Egipta i Etiopije, te Armenije i Azerbajdžana. Nijedna zemlja u povijesti nikada nije učinila ništa slično, ni blizu. A ja sam ih uspio zaustaviti za samo sedam mjeseci. To se nikad prije nije dogodilo. Šteta je što sam ja to morao raditi umjesto Ujedinjenih naroda. Žalosno je što Ujedinjeni narodi nisu pokušali pomoći ni u jednom od njih", rekao je američki predsjednik.

Donald Trump na Općoj skupštini UN-a - 3 Foto: Afp

Donald Trump na Općoj skupštini UN-a - 1 Foto: Afp

Inače, Trump se u govoru požalio i kako su mu stale pokretne stepenice pa su on i prva dama morali pješice. No, nije to jedini tehnički problem - na početku govora - pokvario se i blesimetar.

"Ne smeta mi održati ovaj govor bez blesimetra jer blesimetar ne radi. Ipak, jako sam sretan što sam ovdje s vama i na taj način govorite više iz srca. Mogu samo reći da tko god upravlja ovim blesimetrom je u velikim problemima", kazao je Donald Trump.