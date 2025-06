Sjedinjene Američke Države ukinule su sankcije koje su blokirale radove na proširenju nuklearne elektrane u Paksu, izjavio je u nedjelju ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó.

Kabinet bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena blokirao je radove u Paksu "politički motiviranom odlukom" o sankcijama, naveo je mađarski ministar vanjskih poslova.

"Srećom, od siječnja je u Bijeloj kući predsjednik koji Mađarsku smatra prijateljem i u tom je duhu američki kabinet ukinuo sankcije vezane za nuklearnu elektranu Paks II", citira mađarska novinska agencija MTI riječi mađarskog ministra.

"Velika oprema za nuklearnu elektranu u Paksu trenutno se proizvodi u Rusiji i Francuskoj", dodao je Szijjártó, dodavši da građevinski radovi u Paksu sada mogu biti nastavljeni ubrzanim tempom.

Uz podružnicu ruskog Rosatoma, u projektu sudjeluju i francuski Framatome i EDF.

Američki Ured za nadzor strane imovine (OFAC) izdao je u petak, prema priopćenju objavljenom na službenoj stranici, opću dozvolu skupini ruskih financijskih institucija za određene transakcije vezane za nuklearnu energiju koja se upotrebljava u civilne svrhe.

Dozvola je izdana na razdoblje do 19. prosinca ove godine, i to skupini skupini financijskih institucija, uključujući rusku središnju banku, državnu banku za financiranje vanjske trgovine Vnesheconombank i Gazprombank, isključivo za transakcije vezane za održavanje i podržavanje projekata nuklearne energije za civilnu namjenu, pokrenutih do 21. studenog prošle godine.

Zahvaljujući proširenju nuklearke u Paksu Mađarska će od 2035. moći podmiriti većinu potražnje kućanstava i industrije za energijom, naglasio je Szijjártó, napominjući i da bi blokada projekta značila "višestruko veće račune" za građane.

Budimpešta planira proširiti nuklearnu elektranu Paks gradnjom dvaju VVER reaktora snage 1,2 gigavata. Posao je na javnom natječaju 2014. dobilo društvo Nizhny Novgorod Engineering, podružnica ruske državne nuklearne korporacije Rosatom.

Mađarski regulator izdao je Rosatomu dozvolu za gradnju petog i šestog reaktora krajem kolovoza 2022. godine, a Europska komisija odobrila je izmjene i dopune ugovora o gradnji i financiranju u svibnju 2023., godine podsjeća Interfax.

Ruski Atomstroyexport pokrenuo je glavnu fazu gradnje Paks II NPP krajem kolovoza 2023., napominje ruska novinska agencija.