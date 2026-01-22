Otkriveni prvi detalji dogovora: Evo što bi SAD mogao dobiti na Grenlandu

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da razmatra mogući dogovor o Grenlandu nakon razgovora s čelnicima država članica NATO-a te je povukao prijetnje o uvođenju carina europskim saveznicima koji su se protivili njegovim planovima da Amerika preuzme otok.
Nakon što je tjednima uznemiravao transatlantski savez retorikom, američki predsjednik rekao je da je sastanak doveo do "okvira" mogućeg sporazuma. Na društvenim je mrežama Trump ponudio malo pojedinosti o razgovoru koji su i on i predstavnici NATO-a opisali kao "vrlo produktivan".
Međutim, nije bilo naznaka dogovora koji bi zadovoljio Trumpov zahtjev za američkim vlasništvom nad Grenlandom, ambiciju koju je ponovno istaknuo na Svjetskom gospodarskom forumu u Švicarskoj, pritom isključujući uporabu vojne sile.
"Formirali smo okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom. Ovo rješenje, ako se realizira, bit će izvrsno za Sjedinjene Američke Države i sve zemlje NATO-a", objavio je na Truth Socialu.
Diplomatski izvori rekli su CBS-u da ne postoji nikakav dogovor o američkoj kontroli ili vlasništvu nad tim autonomnim teritorijem koji je pod danskom upravom. Trump je dodao da će ga državni tajnik Marco Rubio i posebni izaslanik Steve Witkoff "izravno izvještavati" dok se pregovori nastavljaju.
"Dan završava u boljem tonu nego što je započeo. Sada sjednimo i vidimo kako možemo odgovoriti na američke sigurnosne zabrinutosti na Arktiku, uz poštivanje crvenih linija Kraljevine Danske", rekao je danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen.
Detalji dogovora
U satima koji su uslijedili počeli su izlaziti pojedini detalji dogovora.
Nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom Trump je novinarima rekao da bi mogući dogovor mogao uključivati prava na mineralna bogatstva Grenlanda. Dodao je da bi europski saveznici mogli surađivati na Trumpovu drugom planu – obrambenom sustavu naziva "Zlatna kupola" – koji bi štitio SAD od dalekometnih raketnih napada.
Uz strateški položaj Grenlanda, SAD je govorio i o golemim, i uglavnom neiskorištenim, zalihama rijetkih zemnih minerala na otoku, od kojih su mnogi ključni za tehnologije poput mobitela i električnih vozila.
"To je ultimativni dugoročni dogovor. Dovodi sve u jako dobru poziciju, posebno kada je riječ o sigurnosti i mineralima. To je dogovor koji traje zauvijek", poručio je Trump.
Glavni tajnik NATO-a rekao je da na sastanku s Trumpom nije razgovarao o ključnom pitanju danskog suvereniteta nad Grenlandom. Trump je ranije odbacio ideju zakupa Grenlanda.
Prema američkim medijima, potencijalni plan mogao bi omogućiti SAD-u izgradnju dodatnih vojnih baza na tom teritoriju. Dužnosnici koji su sudjelovali na sastanku NATO-a u srijedu rekli su za New York Times da bi predloženi aranžman mogao nalikovati britanskim bazama na Cipru, koje su dio britanskih prekomorskih teritorija.
Prema postojećim sporazumima s Danskom, SAD može rasporediti neograničen broj vojnika na Grenlandu. Već sada ima više od sto stalno stacioniranih pripadnika vojske u bazi Pituffik na sjeverozapadnom dijelu teritorija.