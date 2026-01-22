Ovo nisu radili već godinama: "Cijena bočice stajat će 100 eura"

Veliki temperaturni minusi nisu svima zadali glavobolje - pojedini su ih vinari dočekali s radošću budući da su mogli odraditi nekoć gotovo redovnu, a danas zbog zatopljenja sve rjeđu ledenu berbu, plod koje su skupocjena predikatna vina za posebne prilike.

Vrlo niske siječanjske temperature poslužile su tako barem jednoj dobroj stvari - najuporniji i najstrpljiviji vinari mogli su obaviti ledenu berbu, koja je u zadnje vrijeme moguća svakih pet ili više godina.

Nakon dugotrajnog procesa, osim što postižu visoke cijene, ledena vina su posebna - gusta, slatka, sirupasta, šećeri su "na steroidima". Otvaraju se samo za posebne prigode i poslužuju uz vrhunske deserte. Mogu desetljećima odležavati u bocama, tražena su i prodaju se u boljim restoranima, a domaća će uglavnom završiti na hrvatskim stolovima, budući da za njih uvijek ima interesa.

Glavni enolog Kutjeva Ivan Marinclin kaže da je ta tvrtka ove godine ledenu berbu obavila u prvoj trećini mjeseca, na vrlo niskoj temperaturi. Berba je trajala dva sata, od sedam do devet ujutro, a smrznute je bobice bralo 30-ak ljudi. Bralo se na 0,8 hektara na položaju Hrnjevac i dobivano je 850 litara mošta. Radi se o jednom od najstarijih vinograda Kutjeva.

Izuzme li se niska temperatura, Marinclin kaže da nije bilo pretjerano zahtjevno brati bobice, budući da je trs ostao bez lišća.

"Medenasta voluminozna masa mošta sada će fermentirati godinu dana, a na kraju očekujemo alkohole od devet do 13 posto", kaže enolog Kutjeva.

Ledenu berbu ta kompanija u prosjeku ima svakih pet do sedam godina, a zanimljivo je da se ledeno vino graševine Vinarije Kutjevo iz zadnje takve berbe, one 2018., u pojedinim vinotekama prodaje za 87 eura. Za količinu od 0,375 dcl, naravno.

"Ovogodišnji mošt je zdrav, vino će biti u dobroj kondiciji. Procjenjujem da će jednog dana, kada se vino stavi na tržište, boca od 0,375 dcl biti oko 100 eura", kaže Marinclin, podsjećajući se da je Kutjevo nekada svake godine imalo ledenu berbu, a sada samo kada to omoguće vremenske prilike.

Dodaje kako je za razliku od ove godine, lanjska kondicija grožđa bila dosta slaba, pa se od ledene berbe odustalo.

Ledena berba i na iločkim obroncima

Budući da je u ponedjeljak 12. siječnja živa u termometru pokazivala minus devet stupnjeva, s ledenom berbom krenuli su u još jednoj poznatoj hrvatskoj vinariji na krajnjem istoku. Tridesetak berača krenulo je prema čuvenoj iločkoj poziciji Principovac, da bi u nekoliko sati odradili posao.

Ubrali su oko 1400 kilograma grožđa od kojeg su dobili oko 700 litara mošta. Kada se jednog dana nađe u prodaji, u malim će buteljama ukupno biti oko 500 litara nektara.

Glavna enologinja Iločkih podruma Ivana Raguž ističe kako je dan dan berbe bilo jako hladno, a da je berba nešto duže trajala jer su radnici istovremeno skidali mrežu koja čuva trsove traminca.

Zadnju ledenu berbu Iločki podrumi imali su prije tri godine.

Nakon fermentacije slijedi čuvanje vina u bačvama pa bi ledeno vino iz ovogodišnje ledene berbe moglo na tržište za najmanje dvije godine.

Cijena bočice?

"Vjerojatno će biti oko 100 eura. Prodamo sve bez problema i to uglavnom u Hrvatskoj. Gotovo smo rasprodali vino iz posljednje ledene berbe, s tim nema problema", rekla je enologinja Raguž. Kaže da ljudi najčešće kupuju vina iz ledenih berbi kada imaju neku važnu proslavu ili kada razmišljaju o efektnom poklonu.

Mali vinar Mladen Papak, vlasnik također iločke vinarije Vina Papak, tri sata je na temperaturi od minus osam stupnjeva, zajedno sa 15-ak berača, obrao na pola hektara vinograda

"Lako se bralo budući da nije bilo lišća", kaže i Papak, dodavši da grožđe ide na preradu još dok je smrznuto.

To mu je treća ledena berba od kada ima vinariju, a ledenu berbu ima otprilike svakih pet godina. Do sada je u ledenim berbama brao traminac, ove godine graševinu. Dobio je oko 300 litara mošta što je, procjenjuje, pet do 10 posto od količine koju bi imao da je grožđe brao za "redovno" vino.

Butelju toga specijalnog vina prodaje za 55 eura.

Upitan koji mu je motiv da se muči s ledenim berbama, Mladen Papak kaže da takva vina promoviraju vinariju.

"Mi smo mali, nismo velika kompanija, a ovo ne može svatko postići. Mislim da je takva proizvodnja bitna za male vinarije i vinare, da pokažu što mogu. Puno vinara se ovime ne želi inkomodirati, dosta je to zahtjevno. Ovo nam je, dakle, jedna vrsta promocije", rekao nam je Papak.

Potpuno nesvjesno potvrdio je riječi Vlade Krauthakera koji je, upitan je li imao ledenu berbu, rekao:

"Ne priznajem tu berbu, to je smrznuto agregatno stanje, to mi nije zadovoljstvo raditi. To rade velike firme koje zaborave na vrijeme pobrati grožđe", našalio se.