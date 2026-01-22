Sud presudio da je ratno stanje bilo pobuna, bivši premijer ide u zatvor na 23 godine

Južnokorejski sud je u srijedu presudio da je nesretno i nespretno uvođenje ratnog stanja od strane tadašnjeg predsjednika Yoon Suk Yeola predstavljalo čin pobune, osudivši njegovog premijera na 23 godine zatvora zbog njegove umiješanosti.

Bivši premijer Han Duck-soo postao je prvi dužnosnik Yoonove administracije osuđen za pobunu u vezi s uvođenjem vojnog stanja u prosincu 2024. Očekuje se da će presuda postaviti temelje za nadolazeće presude koje uključuju Yoona i njegove druge suradnike, koji se također suočavaju s optužbama za pobunu. Po jednoj od optužnica Yoon je već dobio 5 godina zatvora.

Han, kojeg je imenovao Yoon, bio je jedan od trojice vršitelja dužnosti tijekom krize izvanrednog stanja koja je dovela do Yoonovog opoziva i na kraju do njegove smjene s dužnosti .

Pobuna je jedna od najtežih kaznenih optužbi u Južnoj Koreji, a državni odvjetnik nedavno je zatražio smrtnu kaznu za Yoona, koji je optužen za planiranje pobune. Okružni sud središnjeg okruga u Seulu odlučivat će o Yoonovima optužbama za pobunu 19. veljače.

U televizijskoj presudi, sud u Seulu utvrdio je da Yoonov dekret o ratnom stanju predstavlja pobunu, smatrajući njegovo slanje vojnika i policajaca u Nacionalnu skupštinu i izborne urede "neredima" ili "auto državnim udarom" koji je imao za cilj potkopati ustavni poredak i bio je dovoljno ozbiljan da poremeti stabilnost u Južnoj Koreji, piše CNN.

Sud je osudio Hana zbog ključne uloge u pobuni pokušavajući dati proceduralni legitimitet uredbi o izvanrednom stanju provođenjem njenog usvajanja na sjednici Vijeća kabineta. Sud je također osudio Hana za krivotvorenje proglasa o izvanrednom stanju i njegovo uništavanje te laganje pod zakletvom.

Han, 76, koji se može žaliti na presudu, uporno je tvrdio da je Yoonu rekao da se protivi njegovom planu uvođenja izvanrednog stanja. Većinu ostalih optužbi je porekao.

Sud je rekao da je Han zanemario svoje odgovornosti premijera - druge najvažnije pozicije u Južnoj Koreji - u zaštiti ustava, odlučivši umjesto toga sudjelovati u Yoonovoj pobuni u uvjerenju da bi mogla uspjeti.

"Zbog postupka optuženika, Republika Koreja mogla se vratiti u mračnu prošlost kada su gažena osnovna prava naroda i liberalni demokratski poredak, te se na dulje vrijeme zaglaviti u kaljuži diktatura", rekao je sudac Lee Jin-gwan.

Hanova duga kazna došla je kao iznenađenje ne samo njemu, nego i državnom odvjetnik koji je na kraju postupka tražio "samo" 15 godina zatvora.