Trumpov sin gledao je užas preko FaceTimea, a onda je ovim potezom djevojci spasio život

Devetnaestogodišnji Barron Trump, najmlađi sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, neplanirano se našao u središtu teškoga sudskog postupka u Londonu nakon što je njegova pravovremena reakcija, prema tvrdnjama suda, spriječila tragičan ishod nasilnog napada.

Tijekom videopoziva Barron je svjedočio brutalnom prizoru u stanu u Londonu, u kojem je 22-godišnji ruski državljanin Matvei Rumiantsev fizički napao svoju partnericu.

Barron Trump - 4 Foto: AFP

Tužiteljstvo navodi kako je Rumiantsev bio opsjednut ljubomorom zbog odnosa između Trumpova sina i žrtve te je izgubio kontrolu kada je Barron pokušao s njom kontaktirati ranije iste večeri. Kada se konačno javio na videopoziv, kamera je, prema sudskim iskazima, bila usmjerena na djevojku dok ju je Rumiantsev vukao za kosu, rušio na pod i vrijeđao govoreći joj da ne vrijedi ništa. Sve se to odvijalo pred Barronovim očima, rečeno je na sudu Snaresbrook Crown Court, javlja Daily Mail.

Shvativši ozbiljnost situacije, Barron je kontaktirao s britanskom hitnom službom. U razgovoru s operaterom objasnio je kako je djevojku upoznao putem društvenih mreža te naglasio da je napad bio u tijeku samo nekoliko minuta ranije. Dodao je kako ne zna što se u međuvremenu moglo dogoditi, uz ispriku zbog eventualne nepristojnosti tijekom poziva.

Policija je vrlo brzo stigla na adresu u istočnom Londonu. Snimke s kamera koje su nosili policajci zabilježile su trenutak u kojem žrtva objašnjava tko je pozvao pomoć, rekla je da je prijateljica Barrona Trumpa, sina Donalda Trumpa. Jedan od policajaca tada je, u razgovoru s kolegom, primijetio da se čini kako je dojavu uputio netko iz SAD-a, i to predsjednikov sin.

Barron Trump - 1 (Foto: AFP)

Na sudu je žrtva istaknula da joj je upravo taj poziv spasio život, opisala ga je kao presudan trenutak i svojevrsni znak u najgorem mogućem času.

Rumiantsev, nekadašnji MMA borac, suočen je s nizom teških optužbi, uključujući silovanje, fizički napad, nanošenje tjelesnih ozljeda i ometanje pravde. Sve optužbe odbacuje, a njegova obrana tvrdi da su žrtvini iskazi neistiniti. Suđenje se nastavlja.

Porota je tijekom postupka preslušala i snimku Barronova razgovora s britanskom hitnom službom na broj 999. Na snimci se čuje kako mladi Amerikanac, koji je u tom trenutku pokušavao shvatiti kako funkcionira sustav hitnih poziva u drugoj državi, hitno traži pomoć, govoreći da je djevojka upravo izložena nasilju i da je situacija krajnje ozbiljna.

Melania, Donald i Barron Trump Foto: Afp

Posebnu pozornost izazvao je i dio razgovora u kojem operater oštro upozorava Barrona da mora izravno i jasno odgovarati na postavljena pitanja ako želi pomoći osobi u opasnosti tražeći od njega da objasni na koji način poznaje žrtvu.

Snimka razgovora

Porotnicima je bila puštena snimka razgovora Barrona s operaterom, koju prenosimo u cijelosti:

Operater: "Londonska policija, kako vam mogu pomoći?"

Barron: "Zovem iz SAD-a, uh, upravo sam dobio poziv od jedne djevojke, znate, tuku je. Adresa je [redigirano]. To se dogodilo prije otprilike osam minuta. Tek sam sad shvatio kako nekoga nazvati. Uh, ovo je stvarno hitno."

Operater: "Kako se zove?"

Barron: "Zove se [redigirano]."

Operater: "Datum rođenja?"

Barron: "Ovo je zaista hitno, molim vas."

Operater: "Kako je poznajete?"

Barron: "Mislim, ti detalji nisu bitni, tuku je…"

Operater: "Znam, ali moram prikupiti informacije. Kako ste došli do tih saznanja?"

Barron: "Uh, dobio sam poziv od nje dok ju je neki muškarac tukao."

Operater: "U redu, kako je poznajete?"

Barron: "Ne mislim da su ti detalji bitni, tuku je, ali u redu, dobro, upoznao sam je preko društvenih mreža, mislim da to nije važno."

Operater: "Znate, ja mogu…"

Barron: "Tuku je!"

Operater: "Možete li prestati biti nepristojni i zapravo odgovoriti na moja pitanja? Ako želite pomoći toj osobi, odgovarat ćete na moja pitanja jasno i precizno, hvala. Dakle, kako je poznajete?"

Barron: "Upoznao sam je preko društvenih mreža."

Operater: "U redu."

Operater: "Znate li ime partnera ili osobe koja je tuče?"

Barron: "Ne."

Operater: "I oni su kod kuće, nisu na ulici?"

Barron: "Točno. Jako je pretučena i poziv je bio prije oko osam minuta, ne znam što se do sada moglo dogoditi."

Operater: "U redu."

Barron: "Ispričavam se što sam bio nepristojan."