Desnica pobjesnila na Plenkovićevu izjavu, HDZ na braniku: "Ovako vaditi iz konteksta..."

Saborski zastupnici Mosta prozvali su četvrtak premijera Andreja Plenkovića da je svojom izjavom u Davosu o Ukrajini omalovažio Domovinski rat, iz HDZ-a su im uzvratili da govore neistine, a njihove je tvrdnje rezolutno odbacio i predsjednik Sabora.

"Nema PR sapuna kojim možete isprati premijerovu izjavu“, rekao je Marin Miletić, pa pustio dio snimke u kojoj premijer, prenio je, govori "mi smo mala zemlja, imali smo problem prije 30 godina“.

Tu je izjavu problematizirao i Miro Bulj, pa od predsjednika Sabora i Odbora za ratne veterane zatražio da se očituju o kršenju Deklaracije o Domovinskom ratu.

Nezavisni Josip Jurčević dodaje kako premijer nije povrijedio, nego obezvrijedio Domovinski rat. "Skandalozno je da to može reći premijer, to zaslužuje ostavku, isti čas“, ustvrdio je, pa predsjedniku Sabora predložio da "isti čas postupi kao poslodavac izvršnoj vlati“.

"Poslušajte dobro što je, i u kojem kontekstu premijer govorio, odbacujem to što govorite, to je jedna od interpretacija koja nije ni točna, ni istinita“, odgovorio je Mostovcima predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Naglasio je i kako je premijer u mnogo navrata govorio o Domovinskom ratu, da se znaju njegovi stavovi o tome. "Ovako vaditi izjavu iz konteksta u okviru šireg govora, mislim da nije fer da se tako prezentira“, kazao im je.

Da iznose neistine, Mostovcima je poručio i Krunoslav Katičić (HDZ). "Izvlačiti iz kontekst jednu riječ uvijek se može manipulirati i zlorabiti, premijer ni jednom riječju nije povrijedio Domovinski rat, ni žrtvu velikosrpske agresije“, poručio im je.

Premijer je u Davosu, u okviru šire izjave, uz ostalo kazao i kako Ukrajina ima jako puno toga za dati Europi što se tiče obrane i sigurnosti

"Ukrajinska vojska je danas jedina koja je prošla takav ispita rata i obrane koji nitko nije doživio u takvim razmjerima. Mi smo mala zemlja, imali smo problem prije 30 godina, ali je to gotovo neusporedivo s onim što je Ukrajina izdržala, pretrpjela i snažno se oduprla kako bi smanjila postotak trenutno okupiranog teritorija s 27 na 19,5", rekao je Plenković.