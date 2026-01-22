UŽIVO Trump: "Obično uvijek postoji dvoje ili troje koji mi se ne sviđaju, ali ovdje..."

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu formalno je predstavio i sa svima potpisao povelju svog tzv. Odbora za mir – novog međunarodnog tijela za rješavanje sukoba

"Radit ćemo s mnogima, uključujući i UN. Svi žele biti dio toga i radit ćemo s mnogim drugima, uključujući i UN.

Hvala što ste ovdje, jučer smo imali brojne uspješne sastanke sa svjetskim vođama, moćnim ljudima i sad imamo najvažniji sastanak za formiranje Odbora za mir", poručio je Donald Trump na početku ceremonije potpisivanja.

Odbor za mir, potpisivanje u Davosu - 4 Foto: AFP

Američki predsjednik zahvalio je državnom tajniku Marcu Rubiju te posebnim izaslanicima Steveu Witkoffu i Jaredu Kushneru, istaknuvši njihovu ulogu u, kako tvrdi, nizu diplomatskih uspjeha njegove administracije. Tom je prilikom ponovio tvrdnju da je tijekom svojeg mandata zaustavio osam ratova te najavio skori završetak devetog.

Govoreći o aktualnom sukobu u Ukrajini, Trump je poručio da je riječ o ratu koji se, prema njegovim riječima, nikada nije trebao dogoditi. "Znate na koji mislim, onaj koji sam mislio da će biti najlakši", rekao je, naglašavajući da u sukobu velike gubitke trpe i ukrajinske i ruske snage.

Trump je naveo kako njegova administracija intenzivno radi na zaustavljanju, kako je rekao, strašnog ubijanja u Ukrajini.

Odbor za mir, potpisivanje u Davosu - 2 Foto: AFP

"Razgovarao sam s Vladimirom Putinom i rekao mu da to ne može raditi. Nikada to ne bi učinio da sam ja bio predsjednik", ustvrdio je Trump.

Američki predsjednik pritom se pohvalio i drugim vanjskopolitičkim i sigurnosnim postignućima, među kojima je naveo uhićenje venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, akcije protiv Irana, poticanje članica NATO-a na veća ulaganja u obranu te pojačane mjere u borbi protiv trgovine drogom.

U nastavku obraćanja osvrnuo se i na novoosnovani Odbor za mir, u kojem se, kako je rekao, nalaze istaknuti politički lideri. Trump je izjavio da su ga članovi odbora zamolili da ga vodi te da je počašćen tom ulogom.

"Ovaj odbor mogao bi biti najutjecajniji odbor ikada", rekao je Trump.

"Svaki od ovih ljudi mi je prijatelj. Sviđa mi se svatko od njih. Svi su zvijezde. Možete li to vjerovati? Obično uvijek postoji dvoje ili troje koji mi se ne sviđaju". govori američki predsjednik.

"Sjajni su ljudi i vođe, a Odbor za mir sastavljen je od najboljih", zaključio je američki predsjednik.

Američki predsjednik će biti na čelu Odbora koji će biti zadužen za promicanje mira diljem svijeta i za rješavanje sukoba, prema kopiji nacrta povelje u koji je Reuters imao uvid. Zemlje članice će biti ograničene na trogodišnje mandate osim ako svaka od njih ne plati milijardu dolara kako bi financirala aktivnosti tijela i stekla trajno članstvo, prema povelji.

Bijela kuća je imenovala američkog državnog tajnika Marca Rubija, Trumpovog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa, bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira i Trumpovog zeta Jareda Kushnera kao članove Izvršnog odbora inicijative.

Reuter piše da se oko 35 zemalja pristalo pridružiti odboru, uključivo Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Egipat, Tursku i Bjelorusiju.

Članice NATO-a Turska i Mađarska, čiji nacionalistički čelnici održavaju dobre osobne odnose s Trumpom, također su prihvatili pozivnicu, a odazvale su se i Armenija i Azerbajdžan, zemlje koje su uz posredovanje SAD-a postigle mirovni sporazum prošlog kolovoza nakon sastanka s Trumpom u Bijeloj kući.

Odbor za mir, potpisivanje u Davosu - 3 Foto: AFP

Posebne kontroverze je izazvala činjenica da je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, kojeg je zapad izolirao zbog kršenja ljudskih prava i podrške za ruski rat u Ukrajini, prihvatio Trumpovu pozivnicu do koje je došlo usred šireg zatopljenja odnosa između Washingtona i Minska.

Rusija, čiji su se zategnuti odnosi s Washingtonom poboljšali otkako Trump nastoji pridobiti ruskog predsjednika Vladimira Putina dok optužuje Kijev da blokira napore za okončanje rata u Ukrajini, zasad se nije izjasnila hoće li se pridružiti Odboru za mir, a to nije učinila ni Kina.

Norveška, Švedska i Slovenija su odbile pozivnicu, a talijanski ministar gospodarstva je rekao da se pridruživanje čini problematičnim.

Drugi ključni američki saveznici, uključujući Britaniju, Njemačku i Japan, zasad se nisu izjasnili, iako je glasnogovornik njemačke vlade rekao da kancelar Friedrich Merz neće prisustvovati svečanosti potpisivanja za odbor na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu.

Isto je izjavila britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper.

"Danas nećemo biti jedan od potpisnika, jer se radi o pravnom sporazumu koji pokreće mnogo šira pitanja, a također imamo zabrinutosti zbog toga što je (ruski) predsjednik Putin dio nečega što govori o miru", rekla je Cooper za BBC News iz Davosa.

Francuska također namjerava odbiti, kazao je izvor blizak predsjedniku Emmanuelu Macronu.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prihvatio je Trumpov poziv, rekao je njegov ured.

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je još prerano znati hoće li se odboru pridružiti i Hrvatska jer je riječ o dokumentu koji se treba proučiti i o njemu konzultirati.

Ukrajina je rekla da njeni diplomati razmatraju pozivnicu, no predsjednik Zelenski je kazao da je za njega teško zamisliti sudjelovanje u bilo kakvom odboru s Rusijom nakon četiri godine rata.

Papa Lav, prvi američki poglavar Katoličke crkve i kritičar nekih Trumpovih politika, pozvan je da se pridruži odboru i razmatra taj prijedlog, objavio je Vatikan u srijedu.

I dalje je nejasno kakve će pravne ovlasti ili instrumente Odbor za mir imati niti kako će surađivati s Ujedinjenim narodima ili drugim međunarodnim organizacijama.