Gotovo dva mjeseca neumorno traže psa, nude i veliku nagradu za pronalazak: "Nema gdje nisam bio. Mučim se i molim ljude za pomoć"

Lana Iskra i Darko Dragičević već gotovo dva mjeseca tragaju za Akijem, psom koji je 30. studenog nestao u Čavlima pored Rijeke.

"Stalno objavljujem na društvenim mrežama. Ljudi mi se javljaju jer misle da su ga vidjeli, ali još ga nismo pronašli i tražim ljude da mi pomognu", rekao je Darko.

Posljednji put viđen je prije 20-ak dana u Pazinu, odnosno 50 – 60 kilometara od mjesta gdje je nestao.

"On ima sedam godina i u naponu je snage. Znam kakav je to pas i, ako je došao do tamo, znam da se uspio snaći. Najveća prijetnja su mu lovci, automobili i vukovi", smatra Dragičević.

Pas Aki Foto: Darko Dragičević

Aki im, napomenuo je, dosad nije bježao.

"On je uvijek potpuno slobodan išao sa mnom po šumi. Ovo se dogodilo jer je u blizini naše kuće izlaz na autocestu. On je izašao na nju, preplašio se i počeo bježati", ispričao je Dragičević.

"Nema gdje nisam bio. Gdje god su mi javili da bi mogao biti sam išao. Nosio sam svoju odjeću da bi me mogao namirisati. Cilj je da ga se ograniči na neko područje. Problem je što se kreće po noći i ujutro, a plah je i skriva se od ljudi, pa ga je teško naći", pojasnio je.

Za snimku Akija nudi 200, a za pronalazak 10.000 eura nagrade. Lovce je zamolio da gledaju šumske kamere i jave ako je Aki negdje snimljen.

"Mučim se, kopam, dosađujem ljudima – sve samo da mi se vrati", zaključio je Dragičević.

Informacije o Akiju možete javiti na broj 091/1595566.

