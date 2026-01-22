Policija otkrila "sina": Državljanin je Italije i počinio je kazneno djelo

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje kojim je utvrđena osnovana sumnja da je državljanin Italije počinio kazneno djelo prijevare na štetu 62-godišnje žene iz Osijeka.

Kako je priopćila Policijska uprava osječko-baranjska, osumnjičeni se u lipnju prošle godine ženi javio putem SMS poruke, lažno se predstavljajući kao njezin sin. U poruci joj je rekao da je promijenio broj mobitela, a potom od nje zatražio novac.

Vjerujući da pomaže sinu, 62-godišnjakinja mu je uplatila 1910 eura, nakon čega je shvatila da je prevarena i slučaj prijavila policiji.

Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika II. policijske postaje Osijek utvrđene su okolnosti kaznenog djela, a protiv osumnjičenog će biti podneseno posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

Policija ponovno upozorava građane na sve češće prijevare u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao članovi obitelji te poziva na oprez prilikom zaprimanja sličnih poruka ili poziva. Sve informacije o vrstama prijevara i savjete kako ih prepoznati građani mogu pronaći na internetskoj stranici www.webheroj.hr