SAD bi prvi put mogao upotrijebiti moćno oružje: "Tamni orao" ima ogroman domet i pet puta je brži od brzine zvuka

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) zatražilo je da se dugo odgađana hipersonična raketa "Dark Eagle" pošalje na Bliski istok radi moguće uporabe protiv Irana, tražeći sustav većeg dometa koji bi mogao pogoditi lansere balističkih projektila smještene duboko unutar zemlje.

Ako zahtjev bude odobren, to bi bio prvi put da Sjedinjene Države raspoređuju svoju hipersoničnu raketu, koja znatno kasni s razvojem i još uvijek nije proglašena potpuno operativnom, iako su Rusija i Kina već rasporedile vlastite verzije takvog oružja.

CENTCOM opravdava raspoređivanje hipersonične rakete tvrdnjom da je iranski režim premjestio svoje lansere izvan dometa projektila "Precision Strike", koji može pogađati ciljeve udaljene više od 450 kilometara, rekao je za Bloomberg izvor upoznat s operacijama.

🇺🇸🇮🇷 BREAKING: US weighs hypersonic missile deployment in Middle East



CENTCOM has requested the deployment of the Army's "Dark Eagle" hypersonic missile system to the Middle East for potential use against Iran. The weapon can strike deep targets at speeds above Mach 5, aiming at… — WAR (@warsurv) April 30, 2026

Zahtjev nije javno objavljen, a krhko primirje između SAD-a i Irana na snazi je od 8. travnja. Američki predsjednik Donald Trump, međutim, više je puta zaprijetio ponovnim rasplamsavanjem rata s Iranom kroz obnovljenu vojnu akciju, dok su pregovori o mirovnom sporazumu u zastoju.

Svaka raketa košta oko 15 milijuna dolara

Kopnena vojska razvila je dugodometno hipersonično oružje poznato kao Dark Eagle (Tamni orao), a prijavljeni domet je veći od 2770 kilometara (1725 milja). Posebno je namijenjeno za "dugodometne konvencionalne precizne udare", a može se kretati pet puta većom brzinom od brzine zvuka te manevrirati kako bi izbjeglo presretanje.

CENTCOM is looking to deploy the US Army’s Long-Range Hypersonic Weapon (Dark Eagle) to the Middle East in order to strike missile launchers that have been moved to sites deep within Iran -Bloomberg



The Dark Eagle, still undergoing testing, has a limited stockpile of rounds. — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 30, 2026

Svaka raketa košta otprilike 15 milijuna dolara, a ima ih najviše osam, rekao je izvor Bloombergu. Svaka baterija također košta oko 2,7 milijardi dolara, a Rusija i Kina već su rasporedile vlastite verzije takvog oružja.