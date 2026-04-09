Rutte obećao "jači NATO" nakon sastanka s Trumpom: "Bili su malo spori"

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte obratio se novinarima u Washingtonu nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Rekao je da je "američko vodstvo apsolutno neophodno za slobodu diljem svijeta" i da je američka, odnosno Trumpova predanost napretku "preokrenula više od generacije stagnacije i atrofije podsjećajući Europu da se vrijednosti moraju vratiti tvrdom silom".

Komentirajući američko-izraelski rat protiv Irana, rekao je su "neki saveznici bili malo spori, blago rečeno, kada je u pitanju pružanje podrške".

"Da budem iskren, bili su i pomalo iznenađeni. Kako bi održao element iznenađenja za početne udare, predsjednik Trump odlučio je ne obavijestiti saveznike unaprijed - i ja to razumijem", dodajući da saveznici podržavaju SAD zračnim bazama i logistikom te da europski saveznici "čine sve što Sjedinjene Države traže" i odgovaraju na Trumpove zahtjeve.

Obećao izgraditi "jači NATO"

Rutte je obećao i da NATO u budućnosti neće biti "nezdravo ovisan" o SAD-u i da će SAD imati saveznike koji su "sposobni i spremni, voljni i sposobni braniti" sigurnost saveza, piše Sky News.

Rekao je da će izgraditi "jači NATO" s članicama koje će brzo djelovati kako bi osigurale proračun i povećale svoje oružane snage: "Čak i s ovim napretkom, jasno je da će nam trebati više".

Na upit za sažetak svojih razgovora s Trumpom, rekao je: "Kao što bi se reklo u diplomatskim krugovima, ti su razgovori bili iskreni i otvoreni", na što se u prostoriji čuo smijeh. "Ali to je dobro. Predsjednik, ja – volimo se, već smo godinama dobri prijatelji i radije bih imao razgovor otvoreno na stolu".

Dodao je: "Osjetio sam njegovo razočaranje zbog toga što je smatrao da ga previše saveznika nije podržalo".

Pohvalio je i premijera Ujedinjenog Kraljevstva Keira Starmera zbog njegovog vodstva u izgradnji koalicije koja je zagovarala ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ističući da je želio osigurati obnovu globalnog brodskog prometa.

"Radi se o praktičnoj podršci. Zato imamo saveznike, koaliciju… ovo nisu samo države NATO-a", rekao je.