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Prvo cjepivo u svijetu koje je dizajnirala umjetna inteligencija testirano prvi put i na ljudima

Piše B. V., 10. lipnja 2026. @ 12:02 komentari
Pacijentica prima cjepivo, arhiva
Pacijentica prima cjepivo, arhiva
Prvo AI cjepivo testirano je na ljudima i pokazuje sigurnost i sposobnost prepoznavanja više koronavirusa i srodnih životinjskih virusa. Znanstvenici istovremeno ispituju njegov potencijal protiv budućih epidemija i pandemija.
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