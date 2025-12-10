Obavijesti Foto Video Pretražite
Ovaj grad priredio je posebnu tombolu: Nagradni fond popeo se na 8700 eura

10. prosinca 2025.
Vrgorac
Vrgorac Foto: Dnevnik Nove TV
Ako ste iz Vrgorca, sliku kućnog budžeta za iduću godinu možete popraviti - igrajući tombolu. Hit događaj koji je prošle godine privukao stotine građana, ovoga puta povećao je nagradni fond. Među nagradama su čak i plaćene komunalije ili dječji vrtić za idućih 12 mjeseci.
  1. Molitelji u Zagrebu
    Što mislite?

    ANKETA Treba li molitelje maknuti s trgova?
  2. Ilustracija
    jedan teško ozlijeđen

    Brutalno nasilje kod škole: Maloljetnik na travi, kokainu i speedu tukao vršnjake
  3. Nestala Teodora Demaku
    nema mobitel

    Nestala Teodora (14) u Zagrebu: "Svaka informacija može biti presudna"
Jeste li znali? Nova studija pokazuje da pravilno odabrane vrste i raspored stabala mogu sniziti temperaturu na i do 12 stupnjeva
MALA ŠKOLA PROGNOZE
Jeste li znali? Prirodni "klima uređaj" može sniziti temperaturu i do 12 stupnjeva, ali jedno je ključno
VREMENSKA PROGNOZA: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje
VREMENSKA PROGNOZA
U nizinama magla i niski oblaci, a na Jadranu i u gorju dosta sunca: Meteorolog otkriva kada nas očekuje preokret
Hrvatski povrćari najavljuju izlazak na ulice
NAJAVLJUJU PROSVJEDE
Proizvodnja povrća sve je teži posao, a niska samodostatnost posebno otežava situaciju: "Domaći povrćari umiru u tišini"
U Rijeci poskupljuje odvoz smeća
Za čak 60 posto
Riječane od nove godine čeka drastično poskupljenje ove usluge: "Ispada da je skuplje od vode!"
Vrgorac opet pripremio božićnu tombolu za građane
Posebne nagrade
Ovaj grad priredio je posebnu tombolu: Nagradni fond popeo se na 8700 eura
Domaći poduzetnici plaćaju najskuplju struju u EU
SKUPI ENERGENTI
Hrvatski poduzetnici ovaj energent skupo plaćaju: "Jedan od načina kako to mogu smanjiti..."
Pitamo vas treba li molitelje maknuti s trgova?
Što mislite?
ANKETA Treba li molitelje maknuti s trgova?
Metković: Maloljetnik na travi, kokainu i speedu tukao vršnjake
jedan teško ozlijeđen
Brutalno nasilje kod škole: Maloljetnik na travi, kokainu i speedu tukao vršnjake
Na području Španskog nestala 14-godišnja djevojčica
nema mobitel
Nestala Teodora (14) u Zagrebu: "Svaka informacija može biti presudna"
EU Most Wanted: Redizajnirana stranica, nove funkcionalnosti i novi bjegunci
opasni i nasilni
Europol ima novu listu najtraženijih bjegunaca, na popisu i dva Hrvata
U Gorskom kotaru radno iskorištavali muškarca, oduzeli mu dokumente i nekretnine
našli im i oružje
Užas u Gorskom kotaru: Strpali ga u kamp-kućicu i iskorištavali dvije godine, sve su mu uzeli
Pronađen mladić kojeg je tražila splitska policija
upozorili građane
Pronađen mladić za kojim je tragala policija
