Ovaj grad priredio je posebnu tombolu: Nagradni fond popeo se na 8700 eura

Srčanije se u Vrgorcu odbrojava do ovogodišnje tombole nego do nove godine.

"Samo ideju za tombolu sam ja, ajmo reć, prekopirao od mog kolege iz Oroslavlja, Viktora Šimunića, znate da oni imaju tradicionalnu tombolu, onda sam vidio kako to oni organiziraju, malo se raspitao i eto!", kaže gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg.

Ovdje je igra sve samo ne obična - igranje tombole nikad nije bilo zanimljivije. Vrgorački nagradni fond popeo se na 8700 eura, a najviše interesa izazvale su nagrade poput besplatnog vrtića, besplatne vode i besplatnog odvoza smeća.

Tko su sretni dobitnici znat će se 19. prosinca, uz adventski koncert. Više o ovoj zanimljivoj tomboli doznajte u priči Brune Papić.