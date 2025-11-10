Ponovo incident u srcu Europe: Tri drona letjela iznad nuklearne elektrane

U nedjelju, 9. studenog, iznad nuklearne elektrane Doel u Belgiji uočena su tri drona, javlja Deutsche Welle .

Incident se dogodio u elektrani u blizini grada Antwerpena. Glasnogovornik tvrtke Engie, koja upravlja tvornicom, izvijestio je o događaju u nedjelju navečer.

Prema riječima glasnogovornika, incident nije ni na koji način utjecao na rad postrojenja, a vlasti su obaviještene o onome što se dogodilo.

Američko nuklearno naoružanje

Ovo nije prvi put da su neidentificirane dronove uočene iznad Belgije.

Na primjer, u noći 1. studenog, dronovi su uočeni iznad zračne baze Kleine-Brogel, u kojoj se nalazi američko nuklearno oružje .

Kasnije je belgijski ministar obrane Theo Francken izvijestio da su dronovi špijunirali borbene zrakoplove i streljivo.

U večernjim satima 4. studenog, dronovi su ponovno viđeni u blizini iste zračne baze. Belgijske sigurnosne službe vjeruju da iza ovog niza incidenata stoji strana država, a Rusija se smatra najvjerojatnijim osumnjičenikom, piše ukrajinska agencija RBC.

Belgija je 6. studenog održala sastanak Vijeća nacionalne sigurnosti. Kao rezultat toga, odlučeno je ojačati ovlasti Nacionalnog centra za zračnu sigurnost (NASC) kao odgovor na incidente s dronovima.

Osim toga, 9. studenog objavljeno je da Velika Britanija hitno šalje stručnjake i obrambenu opremu u Belgiju nakon ovih događaja.