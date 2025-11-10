Obavijesti Foto Video Pretražite
RUSKI PRITISAK

Ponovo incident u srcu Europe: Tri drona letjela iznad nuklearne elektrane

Piše D. Z., 10. studenoga 2025. @ 07:59 komentari
Nuklearna elektrana Doel
Nuklearna elektrana Doel Foto: Afp
Ova europska zemlja trenutno je pod intenzivnim pritiskom nedozvoljenih letova dronova jer drži goleme količine zamrznutih ruskih financijskih sredstava, pa hitno dolaze stručnjaci i obrambena oprema.
