Na istoku Hrvatske mnogi žive bez onoga što bi trebalo biti osnovno pravo: "Neka umremo pa nam neće ni trebati"

Slavonija - prostrana, tiha, mirna. Na prvi pogled sve kao i prije. No u Privlaci, mjestu s nešto više od 2000 stanovnika, ljudi žive bez onoga što je u ostatku države nezamislivo - bez adekvatne liječničke skrbi.

75-godišnjoj Ljubici jedini spas je Marica. Susjeda, gerontodomaćica koja po lijekove ponekad mora i u 17 kilometara udaljene Vinkovce.

"Ja ne znam kako se tu ne vidi problem. Tu je 1200 ljudi preko noći ostalo bez ikakvog liječnika. Bez liječničke skrbi. Ako odemo na hitnu, ne možemo, na hitnom prijemu neće ti nitko propisati lijekove, moraš imati obiteljskog liječnika", govori Marica Grgić.

U potragu za liječnikom krenula je i općinska vlast. I njihova potraga ubrzo završava u slijepoj ulici.

"Malo je sada nemir među mještanima, ali mi se stvarno nadamo da će cijela država prepoznati problem i nedostatak tih liječnika opće prakse. Mislim da je to jedna od najvažnijih stvari za kvalitetu života", kaže načelnica Općine Privlaka Daria Bićanić.

Ali sustav već godinama odgovara istom rečenicom - rješavanje problema je u tijeku.

Dom zdravlja u Vinkovcima pokušava popuniti rupe gdje god može. Kažu, liječnika jednostavno nema - ni za stalno, ni privremeno pa su riješili da mještani imaju liječnika na tri, četiri sata dnevno u koja većina ne stigne obaviti što treba pa moraju doći drugi dan i tako u krug.

U Županiji mole da mještani bolest odgode do nove godine.

"Naš dom zdravlja koji će već od 1.1. slijedeće godine profunkcionirati kao jedan dom zdravlja, radit će puno na tome da u svakom mjestu imamo liječnika...hoće li to biti kroz stalnu ambulantu, kroz mobilnu, to će već određivati baš ta brojka samih liječnika koje ćemo imati na raspolaganju", poručuje župan Ivan Bosančić.

Druga općina, ista priča. Čačinci, kao i mnoga sela u zapadnoj Slavoniji, ostali su bez stalnog liječnika.

Dok je zdravstveni sustav pred kolapsom, politika moli za strpljenje jer bolesti, valjda, znaju čekati rješenja koja tek dolaze na papiru.

"Nije adekvatno rješenje, ali je trenutno najbolje"

Domagoj Mikić u studiju Dnevnika Nove TV o ovom velikom problemu za ruralnu Hrvatsku razgovarao je s ravnateljicom Uprave za zdravstvenu zaštitu pri Ministarstvu zdravstva Ivanom Portolan Pajić.

Ona je kazala kako će u Čačincima od 4. prosinca biti zaposlen liječnik na puno radno vrijeme dok je za tim obiteljske medicine u Privlaci nađen liječnik koji će biti zaposlen na četiri sata.

Upitana je li to adekvatno rješenje, kazala je kako je u ovom trenutku to najbolje rješenje koje se može naći. "I dalje se radi na novim rješenjima, pronalaženju liječnika koji bi radili na puno radno vrijeme", kazala je Portolan Pajić.

Vikica Krolo iz Hrvatske liječničke komore smatra kako je do ove situacije došlo jer je primarna zdravstvena zaštita kao i primarna pedijatrija i ginekologija godinama podcjenjivana.

"Privući mlade liječnike u obiteljsku medicinu možemo privući jedino tako da im stvorimo bolje uvjete rada, a to se stvara boljim plaćanjem i to plaćama većima od onih koje primaju liječnici u bolnicama. Jedino će tako vidjeti interes", smatra Krolo.

