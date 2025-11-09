Velik rast upada dronova u Europi: "Jasno je što je cilj"

Upadi dronova i narušavanja zračnog prostora europskih zemalja NATO-a učestali su od rujna, kada je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor, a tri ruska vojna zrakoplova ušla su u zračni prostor Estonije na 12 minuta.

Od tada su mnogi letovi dronova uglavnom nepoznata podrijetla poremetili operacije u zračnom prostoru u Europi.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nazvala je upade "hibridnim ratovanjem" i, iako nije kazala da je Rusija odgovorna za sve incidente, rekla je da je jasno da je cilj Rusije bio "sijanje podjela" u Europi.

Neka od najvećih kršenja zračnog prostora i opažanja dronova prijavljenih do sada ove godine:

Belgija

Zračne luke u Bruxellesu i Liegeu zatvorene su prošli utorak navečer nakon što su uočeni dronovi, što je izazvalo preusmjeravanje mnogih dolaznih zrakoplove i sprječavanje drugih da polete. Zračna luka u Bruxellesu ponovno je otvorena u srijedu ujutro, iako su neki letovi otkazani, a drugi odgođeni.

Belgijski ministar obrane Theo Francken izjavio je da policija istražuje i pojavu dronova iznad zračne baze Kleine Brogel na sjeveroistoku Belgije.

Zemlja je prošli tjedan otvorila istragu nakon dva opažanja dronova iznad vojne baze na jugoistoku zemlje, a prošli mjesec još jednu istragu nakon što je nekoliko dronova uočeno kako lete iznad vojne baze u Elsenbornu, na njemačkoj granici.

Češka

Češka vojska izjavila je 10. rujna da otkriva sve veći broj neidentificiranih dronova koji lete iznad njezinih vojnih objekata, prema istraživačkoj skupini Instituta za proučavanje rata (ISW).

Danska

Dronovi su u rujnu poremetili zračni promet na šest danskih zračnih luka, uključujući Kopenhagen, najprometniju zračnu luku u nordijskoj regiji, u onome što je premijerka Mette Frederiksen nazvala hibridnim napadom na svoju naciju.

Estonija

Tri ruska vojna zrakoplova upala su na 12 minuta u zračni prostor članice NATO-a Estonije 19. rujna, prije nego što su ih talijanski borbeni zrakoplovi NATO-a ispratili.

Njemačka

Lokalni mediji izvijestili su da su berlinska i bremenska zračna luka nakratko zatvorene tijekom vikenda nakon dva odvojena viđenja dronova.

Dronovi su uočeni u zračnim lukama i iznad vojnih objekata diljem Njemačke ranije u listopadu, navodi list Bild, citirajući povjerljivo policijsko izvješće, što sugerira da su opažanja u zračnoj luci u Münchenu 3. listopada bila samo vrh ledenog brijega.

Ministarstvo unutarnjih poslova njemačke savezne države Schleswig-Holstein priopćilo je 26. rujna da su dronovi uočeni tijekom noći te da se slučaj istražuje zbog moguće špijunaže i sabotaže.

Litva

Članica NATO-a Litva zatvorila je 28. listopada zračnu luku Vilnius i granične prijelaze s Bjelorusijom nakon što je nekoliko objekata, identificiranih vjerojatno kao baloni s helijem, ušlo u njezin zračni prostor, priopćio je Nacionalni centar za upravljanje krizama, što je četvrti takav incident u tjedan dana.

Zemlja je 23. listopada priopćila da su dva ruska vojna zrakoplova ušla u njezin zračni prostor na otprilike 18 sekundi, što je izazvalo formalni prosvjed i reakciju NATO snaga, dok je Rusija zanijekala incident.

Norveška

Norveška zračna luka u Oslu privremeno je zaustavila jedno ili više slijetanja rano 6. listopada nakon izvješća o opažanju drona u blizini zračne luke, rekao je njezin operater Avinor.

Poljska

Poljski borbeni zrakoplov MiG-29 presreo je ruski izviđački zrakoplov iznad Baltičkog mora 30. listopada, rekao je poljski ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Poljska vojska izjavila je da su njezini zrakoplovi 28. listopada presreli ruski zrakoplov koji je letio u izviđačkoj misiji u međunarodnom zračnom prostoru iznad Baltičkog mora.

Oko 20 ruskih dronova ušlo je u zračni prostor zemlje u noći s 9. na 10. rujna. NATO je rasporedio borbene zrakoplove F-35 i F-16, helikoptere i sustav protuzračne obrane Patriot kako bi odgovorio na upad.

Rumunjska

Rumunjska je 13. rujna podigla borbene zrakoplove kada je dron ušao u njezin zračni prostor tijekom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu u blizini granice, priopćilo je ministarstvo obrane.

Španjolska

Zračne operacije na aerodromu Palma de Mallorca privremeno su obustavljene 20. listopada nakon viđenja dronova, prema ISW-u.